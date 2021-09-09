Ричардс раскритиковал трансферную кампанию "Арсенала"

Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Мика Ричардс вынес неутешительный вердикт насчет трансферной кампании "Арсенала" и предсказал увольнение главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Минувшим летом "Арсенал" потратил больше всех в Премьер-Лиге, однако Ричардс отмечает, что команда Артеты не получила игроков топ-уровня.



Мика отмечает, что "канониры" утратили привлекательность для больших звезд и вдобавок совершили "пару панических покупок".



"В данный момент "Арсенал" не может привлекать игроков самого, самого высокого уровня, потому что игроки топ-уровня хотят переходить в команды, которые выступают лучше".



"Вы говорите, что они потратили кучу денег, но они купили игроков второго эшелона или игроков с хорошим потенциалом стать звездами".



"Остается надеяться, что тренер сможет кое-что добавить игрокам, которых он получил. Но мне просто кажется, что они совершили пару панических покупок".



"Они подписали новый контракт с Обамеянгом, и кажется, что с того момента все ушли вперед, а они остались стоять на месте".



"Они потратили кучу денег. Не хочу показаться неуважительным, но Рамсдейл трижды вылетал за свою карьеру".



"Они совершили покупки на будущее, словно смирившись, что не могут заполучить игроков мирового уровня. К сожалению, эти молодые игроки будут стоить Артете работы, потому что с ними каши не сваришь", — сообщил Ричардс BBC Radio 5 Live.