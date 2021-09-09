Стюарт Пирс: "Лингард слишком хорош, чтобы сидеть в запасе"

Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Стюарт Пирс заявил, что вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард слишком хорош, чтобы сидеть в запасе.

Вернувшись в родной "Юнайтед" после успешной аренды в "Вест Хэме", Лингард пока сыграл только четыре минуты в этом сезоне Премьер-Лиги.



Также известно, что недавно Джесси отказался от нового контракта с "красными дьяволами", а его действующий истекает в конце этого сезона.



По мнению Пирса, 28-летнему англичанину стоит подумать о смене клуба в зимнее трансферное окно, если ситуация с игровым временем не улучшится.



"Он упустил возможность покинуть "Юнайтед" этим летом. Он может пересмотреть свою ситуацию в январе и решить, есть ли у него варианты сменить клуб. Все зависит от него. Самое важное для него в данный момент — это его игра".



"Он нерегулярно играет за "Юнайтед", но исключительно хорош в сборной Англии. Эта игра за сборную Англии может помочь ему пробиться в состав "Юнайтед".



"Он слишком хороший игрок, чтобы сидеть в запасе и не играть. Сейчас он в том возрасте, когда ему нужно играть", — сообщил Пирс talkSPORT.