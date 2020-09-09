"Челси" рискует столкнуться с переносом клубного Чемпионата Мира
"Челси" рискует столкнуться с усложнением своего календаря в случае переноса клубного Чемпионата Мира.
Победив "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов в мае, "Челси" автоматически стал участником клубного Чемпионата Мира, который должен пройти в декабре в Японии.
Однако новостное агентство Kyodo утверждает, что Япония сообщила ФИФА о невозможности проведения мини-турнира из-за ужесточения ограничений, связанных с COVID-19.
Несмотря на то, что официального подтверждения этому пока нет, у ФИФА теперь есть два варианта: перенос соревнования в другую страну — например, Катар — или перенос соревнования по времени — например, на февраль, как это было в прошлом году, когда клубным чемпионом Мира стала "Бавария".
Перенос клубного Чемпионата Мира на февраль добавил бы головной боли главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю — к тому времени Кубок Лиги будет уже на поздних стадиях, Кубок Англии и Премьер-Лига в самом разгаре, вдобавок на носу будет старт на стадии плей-офф Лиги Чемпионов.
09.09.2021 10:00
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Збс ой как збс. В этом году вообще можно КЧМ не проводить.
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