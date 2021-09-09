Райт: "Кейн пожалеет, что остался в "Тоттенхэме"

Харри Кейн Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет жалеть об отсутствии трофеев в своей карьере.

Казалось, минувшее лето станет переломным моментом в карьере Кейна, который к своим 28 годам так и не выиграл ни одного трофея.

Однако Харри, даже не дожидаясь закрытия трансферного окна, положил конец спекуляциям насчет своего перехода в "Манчестер Сити". Райт чувствует, что капитан сборной Англии может пожалеть об этом.

"Что теперь будет с Кейном после того, как он решил остаться в "Тоттенхэме"?

"Бесспорно, он является игроком мирового уровня, и в определенный момент он почувствовал желание выигрывать трофеи, иначе бы он не захотел перейти в "Манчестер Сити".

"Может быть, он не чувствовал, что это случится в "Тоттенхэме", но чувствовал, что "Сити" позволит ему реализовать себя полностью".

"Убежден, он является игроком мирового уровня, но люди будут говорить, что он выиграл недостаточно. Он наверное, побьет рекорд результативности в сборной Англии".

"Но если он так ничего и не выиграет, он будет жалеть об этом. Это будет его грызть", — сообщил Райт в эфире ITV.


Метки Кейн, Райт, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 09.09.2021 10:00 # fc-oil
    Тот еще дурачок. Ему уже скоро тридцатник, а в кармане зиротитули.

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  2. liver4ever 09.09.2021 09:48 # liver4ever
    Тут не столько Харри, сколько Леви, который в перспективе обоссал желание хоть каких-то норм игроков идти в Тоттенхэм

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  3. kabanusco 09.09.2021 09:43 # kabanusco
    Писец , какая то легенда Арсенала розсуждает о игроках Тотенхема
    Хотя о ком еще , про своих то без слез не взглянешь

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  4. dentinho 09.09.2021 09:13 # dentinho
    Естественно. В Сити гарантированно были бы трофеи для него. Думаю следующим летом Харри уже слиняет от шпор.

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