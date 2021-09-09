Райт: "Кейн пожалеет, что остался в "Тоттенхэме"
Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет жалеть об отсутствии трофеев в своей карьере.
Казалось, минувшее лето станет переломным моментом в карьере Кейна, который к своим 28 годам так и не выиграл ни одного трофея.
Однако Харри, даже не дожидаясь закрытия трансферного окна, положил конец спекуляциям насчет своего перехода в "Манчестер Сити". Райт чувствует, что капитан сборной Англии может пожалеть об этом.
"Что теперь будет с Кейном после того, как он решил остаться в "Тоттенхэме"?
"Бесспорно, он является игроком мирового уровня, и в определенный момент он почувствовал желание выигрывать трофеи, иначе бы он не захотел перейти в "Манчестер Сити".
"Может быть, он не чувствовал, что это случится в "Тоттенхэме", но чувствовал, что "Сити" позволит ему реализовать себя полностью".
"Убежден, он является игроком мирового уровня, но люди будут говорить, что он выиграл недостаточно. Он наверное, побьет рекорд результативности в сборной Англии".
"Но если он так ничего и не выиграет, он будет жалеть об этом. Это будет его грызть", — сообщил Райт в эфире ITV.
09.09.2021 09:00
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Последние комментарии:
Тот еще дурачок. Ему уже скоро тридцатник, а в кармане зиротитули.
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Тут не столько Харри, сколько Леви, который в перспективе обоссал желание хоть каких-то норм игроков идти в Тоттенхэм
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Писец , какая то легенда Арсенала розсуждает о игроках Тотенхема
Хотя о ком еще , про своих то без слез не взглянешь
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Естественно. В Сити гарантированно были бы трофеи для него. Думаю следующим летом Харри уже слиняет от шпор.
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