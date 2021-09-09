Райт: "Кейн пожалеет, что остался в "Тоттенхэме"

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет жалеть об отсутствии трофеев в своей карьере.

Казалось, минувшее лето станет переломным моментом в карьере Кейна, который к своим 28 годам так и не выиграл ни одного трофея.



Однако Харри, даже не дожидаясь закрытия трансферного окна, положил конец спекуляциям насчет своего перехода в "Манчестер Сити". Райт чувствует, что капитан сборной Англии может пожалеть об этом.



"Что теперь будет с Кейном после того, как он решил остаться в "Тоттенхэме"?



"Бесспорно, он является игроком мирового уровня, и в определенный момент он почувствовал желание выигрывать трофеи, иначе бы он не захотел перейти в "Манчестер Сити".



"Может быть, он не чувствовал, что это случится в "Тоттенхэме", но чувствовал, что "Сити" позволит ему реализовать себя полностью".



"Убежден, он является игроком мирового уровня, но люди будут говорить, что он выиграл недостаточно. Он наверное, побьет рекорд результативности в сборной Англии".



"Но если он так ничего и не выиграет, он будет жалеть об этом. Это будет его грызть", — сообщил Райт в эфире ITV.