Сауля не страшит конкуренция в "Челси"
Полузащитник "Челси" Сауль Ньигес заявил, что его не страшит конкуренция со стороны Нголо Канте, Матео Ковачича и Жоржиньо.
Присоединившись к "синим" на правах аренды из "Атлетико", Сауль обнаружил на "Стэмфорд Бридж" серьезных конкурентов по позиции.
Однако 26-летний испанец верит в себя и ожидает, что такая конкуренция поможет ему покинуть зону комфорта.
"Три полузащитника, которые обычно выходят, показывают футбол высокого уровня. Будет непросто получать игровое время, но если я подключу свой разум и буду сражаться, у меня получится".
"Челси" обещал, что на тренировках я буду на своей позиции, а что касается матчей, мы посмотрим. Вернуться на свою позицию — главная причина в моем решении".
"Этот трансфер — шаг из моей зоны комфорта. Уверен, вы увидите нового Сауля на новом уровне", — цитирует Ньигеса talkSPORT.
09.09.2021 08:00
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Конкуренция только делает команду сильнее.
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