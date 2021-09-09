Сауля не страшит конкуренция в "Челси"

Полузащитник "Челси" Сауль Ньигес заявил, что его не страшит конкуренция со стороны Нголо Канте, Матео Ковачича и Жоржиньо.

Присоединившись к "синим" на правах аренды из "Атлетико", Сауль обнаружил на "Стэмфорд Бридж" серьезных конкурентов по позиции.



Однако 26-летний испанец верит в себя и ожидает, что такая конкуренция поможет ему покинуть зону комфорта.



"Три полузащитника, которые обычно выходят, показывают футбол высокого уровня. Будет непросто получать игровое время, но если я подключу свой разум и буду сражаться, у меня получится".



"Челси" обещал, что на тренировках я буду на своей позиции, а что касается матчей, мы посмотрим. Вернуться на свою позицию — главная причина в моем решении".



"Этот трансфер — шаг из моей зоны комфорта. Уверен, вы увидите нового Сауля на новом уровне", — цитирует Ньигеса talkSPORT.