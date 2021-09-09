Саутгейт объяснил, почему не сделал ни одной замены против Польши

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не произвел ни одной замены в матче против Польши.

Открыв счет за 18 минут до конца усилиями Харри Кейна в матче в Варшаве, англичане не смогли удержать победный счет. Польша отыгралась уже в компенсированное время — 1:1.



При этом Саутгейт удивил болельщиков и экспертов, не сделав ни одной замены, хотя соперник использовал все пять. По словам Гарета, в заменах просто не было необходимости.



"Мы хотели произвести замены ближе к концу матча, но когда Харри открыл счет, мы подумали, что в заменах нет смысла, потому что мы лишь получим больше дополнительного времени".



"Мы хорошо играли, мы контролировали игру. В такого рода моменты непросто вступать в игру, да и зачем кого-то убирать просто так?"



"Мы полностью контролировали игру, у нас не было проблем так зачем было нарушать это, когда игра под твоим контролем?" — сообщил Саутгейт BBC Radio 5 Live.