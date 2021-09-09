Премьер-Лига надеется отменить дисквалификацию восьми бразильцев

Премьер-Лига надеется добиться отмены дисквалификации, которой подверглись восемь бразильских игроков со стороны ФИФА.

Напомним, накануне ФИФА запретила Тиаго Силве из "Челси", Фреду из "Манчестер Юнайтед", Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссону и "Ливерпуля", Эдерсону и Габриэлю Жезусу из "Манчестер Сити" Рафинье из "Лидса" играть за свои клубы с 10 по 14 сентября.



Такому наказанию игроки подверглись за то, что не приехали в сборную Бразилии — клубы заблокировали их поездку из-за необходимости пройти карантин по возвращении в Британию.



Как добавляет Daily Mail, аналогичные санкции были применены в отношении мексиканского нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, венесуэльского полузащитника "Ньюкасла" Мигеля Альмирона и чилийского защитника "Уотфорда" Франсиско Сьерральты после жалоб Федераций футбола этих стран в ФИФА.



Однако исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс уже написал клубам о том, что "решение проблемы не за горами".



Премьер-Лига подключила FA и британские власти, чтобы попытаться договориться с ФИФА и реабилитировать 11 пострадавших игроков в преддверии уикенда.



Премьер-Лига рассчитывает на положительное решение уже в четверг, в противном случае может быть составлено обращение в Спортивный арбитражный суд.