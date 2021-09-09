Премьер-Лига надеется отменить дисквалификацию восьми бразильцев
Премьер-Лига надеется добиться отмены дисквалификации, которой подверглись восемь бразильских игроков со стороны ФИФА.
Напомним, накануне ФИФА запретила Тиаго Силве из "Челси", Фреду из "Манчестер Юнайтед", Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссону и "Ливерпуля", Эдерсону и Габриэлю Жезусу из "Манчестер Сити" Рафинье из "Лидса" играть за свои клубы с 10 по 14 сентября.
Такому наказанию игроки подверглись за то, что не приехали в сборную Бразилии — клубы заблокировали их поездку из-за необходимости пройти карантин по возвращении в Британию.
Как добавляет Daily Mail, аналогичные санкции были применены в отношении мексиканского нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, венесуэльского полузащитника "Ньюкасла" Мигеля Альмирона и чилийского защитника "Уотфорда" Франсиско Сьерральты после жалоб Федераций футбола этих стран в ФИФА.
Однако исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс уже написал клубам о том, что "решение проблемы не за горами".
Премьер-Лига подключила FA и британские власти, чтобы попытаться договориться с ФИФА и реабилитировать 11 пострадавших игроков в преддверии уикенда.
Премьер-Лига рассчитывает на положительное решение уже в четверг, в противном случае может быть составлено обращение в Спортивный арбитражный суд.
09.09.2021 06:00
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