Англия упустила победу против Польши в компенсированное время

Харри Кейн Сборная Англии впервые потеряла очки в отборе к ЧМ-2022, упустив победу против Польши в Варшаве уже в компенсированное время — 1:1.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт, как и против Андорры, полностью изменил стартовый состав. Вернулись все сильнейшие игроки во главе с капитаном Харри Кейном.

Первыми моменты в матче принялись создавать удары поляки, но один их удар был заблокирован Харри Магуайром, а другой остановлен Джорданом Пикфордом.

Англичане выглядели робко, а в атаке у них ничего не получалось. Отходя назад за мячом, Кейн плохо поддерживал игру команды.

На 29-й минуте едва не отличился Роберт Левандовски. Нападающий "Баварии" принял мяч в штрафной после паса верхом и пытался в прыжке перебросить через Пикфорда, но тот не дал себя обмануть.

Ближе к перерыву гости чуть выправили свою игру, мяч стал держаться у них лучше, но ударов в створ они так и не нанесли.

Как и в матче с Венгрией на прошлой неделе, с началом второго тайма англичане резко прибавили, принявшись диктовать игру.

И хотя явных голевых моментов у гостей почти не было, на 72-й минуте счет был открыт. Кейн отважился на удар с дистанции, а голкипер поляков Лукаш Фабиански запоздал с прыжком — 0:1.

Далее Англия контролировала игру. Лишить гостей победы мог Пикфорд, который на 81-й минуте неудачно ввел мяч в игру, попал в ногу соперника, однако сам Джордан исправил свой ляп, забрав снаряд уже на линии ворот.

Казалось англичане удержат победу, но уже в компенсированное время Люк Шоу проиграл борьбу на втором этаже Себастьяну Шиманьски, который головой замкнул подачу Левандовски — 1:1.

Сборная Англии прибавила после перерыва, справедливо открыла счет и контролировала игру, однако Польша устроила настоящий штурм в концовке и была вознаграждена за свои старания. Для подопечных Саутгейта ничего страшного не случилось — их лидерство в группе по-прежнему бесспорно.

Сборная Польши — сборная Англии — 1:1 (0:0)

Голы: Кейн 72 — Шиманьски 90.

Сборная Польши: Щесны, Давидович, Глик (Хелик 80), Беднарек, Пухач (Рыбус 80), Юзвяк (Франковски 80), Линетти, Крыховяк (Шиманьски 68), Модер, Букса (Свидерски 63), Левандовски.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Маунт, Грилиш, Стерлинг, Кейн.

Предупреждения: Глик, Крыховяк, Пухач, Шиманьски, Линетти — Филлипс, Магуайр.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Польши, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 23:45

Количество просмотров Просмотров: 331

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 09.09.2021 00:13 # sausage
    Щас бы пшеков братьями считать. Белорусы совсем поплыли от своей безысходки.
    Ну а Саутгейт реально заебал.

    (ответить)

  2. lovrentiy 09.09.2021 00:10 # lovrentiy
    Вот и закончились унылые игры, ждём-с АПЛ

    (ответить)

  3. halif 09.09.2021 00:05 # halif
    Всему миру понятно что Гарет не тренер только fa не может этого догнать. С такой командой играть в такой футбол это реально надо постараться

    (ответить)

  4. b84 09.09.2021 00:03 # b84
    справедливый итог. Англия продолжает играть в унылое гавно

    (ответить)

  5. zheka000000 09.09.2021 00:00 # zheka000000
    Жаль, что поляки не победили, но все равно молодцом!

    (ответить)

  6. electric 08.09.2021 23:54 # electric
    Братья поляки молодцы.

    (ответить)

  7. kukuruzzo 08.09.2021 23:49 # kukuruzzo
    Кейн в сутулси собрался что ли?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: