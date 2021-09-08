Англия упустила победу против Польши в компенсированное время

Сборная Англии впервые потеряла очки в отборе к ЧМ-2022, упустив победу против Польши в Варшаве уже в компенсированное время — 1:1.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт, как и против Андорры, полностью изменил стартовый состав. Вернулись все сильнейшие игроки во главе с капитаном Харри Кейном.



Первыми моменты в матче принялись создавать удары поляки, но один их удар был заблокирован Харри Магуайром, а другой остановлен Джорданом Пикфордом.



Англичане выглядели робко, а в атаке у них ничего не получалось. Отходя назад за мячом, Кейн плохо поддерживал игру команды.



На 29-й минуте едва не отличился Роберт Левандовски. Нападающий "Баварии" принял мяч в штрафной после паса верхом и пытался в прыжке перебросить через Пикфорда, но тот не дал себя обмануть.



Ближе к перерыву гости чуть выправили свою игру, мяч стал держаться у них лучше, но ударов в створ они так и не нанесли.



Как и в матче с Венгрией на прошлой неделе, с началом второго тайма англичане резко прибавили, принявшись диктовать игру.



И хотя явных голевых моментов у гостей почти не было, на 72-й минуте счет был открыт. Кейн отважился на удар с дистанции, а голкипер поляков Лукаш Фабиански запоздал с прыжком — 0:1.



Далее Англия контролировала игру. Лишить гостей победы мог Пикфорд, который на 81-й минуте неудачно ввел мяч в игру, попал в ногу соперника, однако сам Джордан исправил свой ляп, забрав снаряд уже на линии ворот.



Казалось англичане удержат победу, но уже в компенсированное время Люк Шоу проиграл борьбу на втором этаже Себастьяну Шиманьски, который головой замкнул подачу Левандовски — 1:1.



Сборная Англии прибавила после перерыва, справедливо открыла счет и контролировала игру, однако Польша устроила настоящий штурм в концовке и была вознаграждена за свои старания. Для подопечных Саутгейта ничего страшного не случилось — их лидерство в группе по-прежнему бесспорно.



Сборная Польши — сборная Англии — 1:1 (0:0)



Голы: Кейн 72 — Шиманьски 90.



Сборная Польши: Щесны, Давидович, Глик (Хелик 80), Беднарек, Пухач (Рыбус 80), Юзвяк (Франковски 80), Линетти, Крыховяк (Шиманьски 68), Модер, Букса (Свидерски 63), Левандовски.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Маунт, Грилиш, Стерлинг, Кейн.



Предупреждения: Глик, Крыховяк, Пухач, Шиманьски, Линетти — Филлипс, Магуайр.