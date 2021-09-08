Руни: "С Роналду МЮ будет готов вступить в борьбу за титул"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что с Криштиану Роналду "красные дьяволы" смогут побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию "Юнайтед" еще ни разу реально не претендовал на титул, хотя дважды финишировал вторым.



Однако Руни думает, что с возвращением опытнейшего Роналду это изменится. Уэйн убежден, что 36-летний португалец по-прежнему на многое способен, несмотря на возраст.



"Какое влияние окажет Роналду? Огромное. Думаю, он остается одним из лучших игроков в мире".



"Думаю, в матче против сборной Ирландии мы увидели, на что он способен. Пара минут — пара голов, пара отличных головой головой, поэтому он способен оказать огромное влияние на эту лигу".



"Думаю, с ним "Юнайтед", наконец, будет готов вступить в борьбу за титул, и я правда чувствую, что они вступят в нее в этом году".



"Роналду будет играть важную роль. Думаю у него будут большие моменты в этом сезоне, я уверен, он забьет много голов", — сообщил Руни talkSPORT.