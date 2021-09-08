Овермарс не претендует на место Эду в "Арсенале"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс опроверг слухи насчет своего возвращения в "Арсенал", где он блистал в качестве игрока.

Овермарса достаточно давно связывают с возвращением в "Арсенал", но в последнее время эти слухи усилились ввиду шаткости позиции технического директора "канониров" Эду.



Недавно Рэй Парлор, другой бывший игрок "Арсенала", даже заявил, что переписывался с Марком, и тот подтвердил свою готовность вернуться.



Однако в реальности Овермарс не претендует на кресло Эду, планируя продолжить свою работу в Амстердаме.



"Как я уже говорил несколько раз, я наслаждаюсь работой здесь. Мы движемся в правильном направлении. Мы вчетвером составили хорошую команду управленцев, и это важно".



"Мы как семья, мы близки. Это тоже важно. И кто знает — вскоре могут появиться кое-какие хорошие новости".



"Я не становлюсь моложе, и мне поступают предложения отравиться куда-нибудь еще. Всегда хорошо подумать, нужна ли тебе смена обстановки. Но затем я просто вспоминаю, как хорошо идут дела у нас. Если что-то работает, не лезь в это. Если тебе комфортно в твоей старой обуви, продолжай ее носить", — сообщил Овермарс Ajax TV.