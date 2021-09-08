Антон Фердинанд: "Оскорбления футболистов приведут к суициду"
Бывший защитник "Вест Хэма" Антон Фердинанд обрушился с критикой на технологических гигантов из Кремниевой долины за нежелание бороться с расизмом в социальных сетях.
В последние годы проблема дискриминации и расовых оскорблений в твиттере, инстаграме и фейсбуке стоит очень остро в футболе.
По мнению Фердинанда, управляющие этими платформами компании делают недостаточно, и может потребоваться беда, чтобы произошел реальный сдвиг.
"Чего ждут социальные сети? Они ждут, пока футболист высокого ранга совершит самоубийство? Или это сделает кто-нибудь из его семьи? Этого они ждут? Действительно ли они хотят изменений? Пока что они лишь говорят, что хотят изменений, но их поступки свидетельствуют о другом", — цитирует Фердинанда The Guardian.
08.09.2021 21:00
Просмотров: 532
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жалко его... он наверное ночами не спит, ворочаетсч и вспоминает как его называли когда он играл
(ответить)
Они там совсем дебилы
(ответить)
Старший брат тупица, а этот неандерталец вообще отстает в развитии на пару тысячелетий
(ответить)
т.е. черножопого нельзя называть черножопым? так получается?
(ответить)
Заебали эти негры, как будто кроме них никого не оскорбляют на расовой почве. А как же азиаты? Индусы? Индейцы?
(ответить)
Буду аплодировать стоя, если он запустит этот челлендж. Вперёд, Фердинанд, верим!
(ответить)
Странные люди.
Не хотите, чтобы вас оскорбляли в соцсетях - не ведите соцсети.
В интернете хейтят всех независимо от пола, возраста, религии, цвета кожи и так далее! Всех! И только отдельные категории всё ещё пытаются бороться с сущностью людей.
Ну, желаю удачи!
(ответить)
Мне кажется, что это слишком дорого, наверное, в этом дело
(ответить)
Начни с себя
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий