Антон Фердинанд: "Оскорбления футболистов приведут к суициду"

Антон Фердинанд Бывший защитник "Вест Хэма" Антон Фердинанд обрушился с критикой на технологических гигантов из Кремниевой долины за нежелание бороться с расизмом в социальных сетях.

В последние годы проблема дискриминации и расовых оскорблений в твиттере, инстаграме и фейсбуке стоит очень остро в футболе.

По мнению Фердинанда, управляющие этими платформами компании делают недостаточно, и может потребоваться беда, чтобы произошел реальный сдвиг.

"Чего ждут социальные сети? Они ждут, пока футболист высокого ранга совершит самоубийство? Или это сделает кто-нибудь из его семьи? Этого они ждут? Действительно ли они хотят изменений? Пока что они лишь говорят, что хотят изменений, но их поступки свидетельствуют о другом", — цитирует Фердинанда The Guardian.


Метки расизм, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 21:00

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  1. bes-ter 08.09.2021 22:16 # bes-ter
    Жалко его... он наверное ночами не спит, ворочаетсч и вспоминает как его называли когда он играл

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  2. ganinilyha 08.09.2021 22:05 # ganinilyha
    Они там совсем дебилы

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  3. glorfindel 08.09.2021 21:55 # glorfindel
    Старший брат тупица, а этот неандерталец вообще отстает в развитии на пару тысячелетий

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  4. acceptodessa 08.09.2021 21:53 # acceptodessa
    т.е. черножопого нельзя называть черножопым? так получается?

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  5. j24081993 08.09.2021 21:44 # j24081993
    Заебали эти негры, как будто кроме них никого не оскорбляют на расовой почве. А как же азиаты? Индусы? Индейцы?

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  6. mugabe 08.09.2021 21:11 # mugabe
    Буду аплодировать стоя, если он запустит этот челлендж. Вперёд, Фердинанд, верим!

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  7. leysan 08.09.2021 21:09 # leysan
    Странные люди.
    Не хотите, чтобы вас оскорбляли в соцсетях - не ведите соцсети.
    В интернете хейтят всех независимо от пола, возраста, религии, цвета кожи и так далее! Всех! И только отдельные категории всё ещё пытаются бороться с сущностью людей.
    Ну, желаю удачи!

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  8. ilovemanutd 08.09.2021 21:08 # ilovemanutd
    Мне кажется, что это слишком дорого, наверное, в этом дело

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  9. gunnerlove 08.09.2021 21:07 # gunnerlove
    Начни с себя

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