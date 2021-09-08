Антон Фердинанд: "Оскорбления футболистов приведут к суициду"

Бывший защитник "Вест Хэма" Антон Фердинанд обрушился с критикой на технологических гигантов из Кремниевой долины за нежелание бороться с расизмом в социальных сетях.

В последние годы проблема дискриминации и расовых оскорблений в твиттере, инстаграме и фейсбуке стоит очень остро в футболе.



По мнению Фердинанда, управляющие этими платформами компании делают недостаточно, и может потребоваться беда, чтобы произошел реальный сдвиг.



"Чего ждут социальные сети? Они ждут, пока футболист высокого ранга совершит самоубийство? Или это сделает кто-нибудь из его семьи? Этого они ждут? Действительно ли они хотят изменений? Пока что они лишь говорят, что хотят изменений, но их поступки свидетельствуют о другом", — цитирует Фердинанда The Guardian.