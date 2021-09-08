Фернандеш: "С Роналду мы будем ближе к трофеям"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш уверен, что с нападающим Криштиану Роналду его команда будет ближе к трофеям.
В данный момент "Юнайтед" все еще находится в поисках своего первого трофея при Оле Гуннаре Сульшере, несколько раз останавливаясь в двух или даже одном шаге от большой победы.
Однако теперь на "Олд Траффорд" вернулся Роналду, который по количеству трофеев может сравниться с остальными игроками "Юнайтед" вместе взятыми, и Фернандеш чувствует, что шансы "красных дьяволов" на успех возросли.
"Мы знаем, что это подстегнет наш энтузиазм — каждый знает, что теперь Криштиану с нами. Каждый очень уверен и счастлив, что он вернулся, включая игроков".
"Мы знаем, что он может дать нам, и наш фокус, как и фокус Криштиану, на победах. Мы знаем, что с ним мы будем ближе к завоеванию трофеев", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту "Юнайтед".
08.09.2021 20:00
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