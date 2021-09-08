Фернандеш: "С Роналду мы будем ближе к трофеям"

Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш уверен, что с нападающим Криштиану Роналду его команда будет ближе к трофеям.

В данный момент "Юнайтед" все еще находится в поисках своего первого трофея при Оле Гуннаре Сульшере, несколько раз останавливаясь в двух или даже одном шаге от большой победы.

Однако теперь на "Олд Траффорд" вернулся Роналду, который по количеству трофеев может сравниться с остальными игроками "Юнайтед" вместе взятыми, и Фернандеш чувствует, что шансы "красных дьяволов" на успех возросли.

"Мы знаем, что это подстегнет наш энтузиазм — каждый знает, что теперь Криштиану с нами. Каждый очень уверен и счастлив, что он вернулся, включая игроков".

"Мы знаем, что он может дать нам, и наш фокус, как и фокус Криштиану, на победах. Мы знаем, что с ним мы будем ближе к завоеванию трофеев", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 20:00

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  1. yxaxaxaxaxa 08.09.2021 20:07 # yxaxaxaxaxa
    Марсиаль , Лингард , Решфорд , Санчо , Кавани , Гринвуд рады больше всех походу , что очком лавки полировать будут

    (ответить)

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