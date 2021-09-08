Игроки "Вест Хэма" огорчены зарплатой Зума

Курт Зума Приход защитника Курта Зума в "Вест Хэм" вызвал небольшой раскол в раздевалке лондонской команды.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "молотобойцы" приобрели Зума у "Челси" за 30 миллионов фунтов.

Как стало известно The Sun, игроки "Вест Хэма" не особо хорошо приняли Курта, и все дело в зарплате 26-летнего француза.

С зарплатой в 125 тыс. фунтов в неделю Зума сходу стал самым высокооплачиваемым игроком команды Дэвида Мойеса, и некоторые футболисты практически посчитали это оскорблением.

В раздевалке "Вест Хэма" не понимают, почему клуб согласился платить новичку больше, чем, например, получает полузащитник Деклан Райс, чья роль в команд бесспорна.


Метки Вест Хэм, Зума

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 19:00

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  1. yxaxaxaxaxa 08.09.2021 20:08 # yxaxaxaxaxa
    потому что он брат безвиза

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  2. jirrort 08.09.2021 20:04 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  3. role-playin 08.09.2021 19:53 # role-playin
    Надо возвращать зимой.

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  4. chelsea88 08.09.2021 19:43 # chelsea88
    Возвращайте тогда обратно.

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  5. ilovemanutd 08.09.2021 19:19 # ilovemanutd
    Так Райс же сам не хочет контракт новый подписывать.

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  6. warham 08.09.2021 19:02 # warham
    Так ему ж бананами платят ибо у него по епалу видно, что тупая бибизянка

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