Игроки "Вест Хэма" огорчены зарплатой Зума

Приход защитника Курта Зума в "Вест Хэм" вызвал небольшой раскол в раздевалке лондонской команды.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "молотобойцы" приобрели Зума у "Челси" за 30 миллионов фунтов.



Как стало известно The Sun, игроки "Вест Хэма" не особо хорошо приняли Курта, и все дело в зарплате 26-летнего француза.



С зарплатой в 125 тыс. фунтов в неделю Зума сходу стал самым высокооплачиваемым игроком команды Дэвида Мойеса, и некоторые футболисты практически посчитали это оскорблением.



В раздевалке "Вест Хэма" не понимают, почему клуб согласился платить новичку больше, чем, например, получает полузащитник Деклан Райс, чья роль в команд бесспорна.