Игроки "Вест Хэма" огорчены зарплатой Зума
Приход защитника Курта Зума в "Вест Хэм" вызвал небольшой раскол в раздевалке лондонской команды.
Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "молотобойцы" приобрели Зума у "Челси" за 30 миллионов фунтов.
Как стало известно The Sun, игроки "Вест Хэма" не особо хорошо приняли Курта, и все дело в зарплате 26-летнего француза.
С зарплатой в 125 тыс. фунтов в неделю Зума сходу стал самым высокооплачиваемым игроком команды Дэвида Мойеса, и некоторые футболисты практически посчитали это оскорблением.
В раздевалке "Вест Хэма" не понимают, почему клуб согласился платить новичку больше, чем, например, получает полузащитник Деклан Райс, чья роль в команд бесспорна.
08.09.2021 19:00
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потому что он брат безвиза
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ИМПЕРАТОР!!!
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Надо возвращать зимой.
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Возвращайте тогда обратно.
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Так Райс же сам не хочет контракт новый подписывать.
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Так ему ж бананами платят ибо у него по епалу видно, что тупая бибизянка
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