"Челси" оштрафован на 25 тысяч фунтов

"Челси" был наказан штрафом в 25 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 28 матча.

В том матче, завершившимся со счетом 1:1, рефери Энтони Тэйлор удалил защитника "синих" Риса Джеймса и назначил пенальти в ворота лондонской команды.



Игроки "Челси" сразу обступили Тэйлора, пытаясь объяснить тому, что сперва мяч попал в бедро Джеймса и уже затем срикошетил в руку. После свистка на перерыв споры с рефери продолжились.



Как следует из заявления FA, клуб со "Стэмфорд Бридж" согласился с выдвинутыми Ассоциацией обвинениями и теперь будет обязан выплатить денежный штраф.