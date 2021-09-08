"Челси" оштрафован на 25 тысяч фунтов

Удаление Риса Джеймса "Челси" был наказан штрафом в 25 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 28 матча.

В том матче, завершившимся со счетом 1:1, рефери Энтони Тэйлор удалил защитника "синих" Риса Джеймса и назначил пенальти в ворота лондонской команды.

Игроки "Челси" сразу обступили Тэйлора, пытаясь объяснить тому, что сперва мяч попал в бедро Джеймса и уже затем срикошетил в руку. После свистка на перерыв споры с рефери продолжились.

Как следует из заявления FA, клуб со "Стэмфорд Бридж" согласился с выдвинутыми Ассоциацией обвинениями и теперь будет обязан выплатить денежный штраф.


Метки FA, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 18:00

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  1. gucman 08.09.2021 18:11 # gucman
    Вообще пох, как коробок спичек

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  2. b84 08.09.2021 18:02 # b84
    что футболисты что фанаты пенсы - долбаебы

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  3. liverpyl 08.09.2021 18:01 # liverpyl
    обосали синию памойку членси ухихихихи

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