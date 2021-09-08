"Челси" оштрафован на 25 тысяч фунтов
"Челси" был наказан штрафом в 25 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 28 матча.
В том матче, завершившимся со счетом 1:1, рефери Энтони Тэйлор удалил защитника "синих" Риса Джеймса и назначил пенальти в ворота лондонской команды.
Игроки "Челси" сразу обступили Тэйлора, пытаясь объяснить тому, что сперва мяч попал в бедро Джеймса и уже затем срикошетил в руку. После свистка на перерыв споры с рефери продолжились.
Как следует из заявления FA, клуб со "Стэмфорд Бридж" согласился с выдвинутыми Ассоциацией обвинениями и теперь будет обязан выплатить денежный штраф.
08.09.2021 18:00
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Вообще пох, как коробок спичек
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что футболисты что фанаты пенсы - долбаебы
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обосали синию памойку членси ухихихихи
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