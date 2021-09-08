Рюдигер готов покинуть "Челси" в конце сезона

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер готов покинуть "Стэмфорд Бридж" в конце сезона свободным агентом.

Согласно слухам, "Челси" собирается вернуться за Жюлем Кунде в январе, не сумев заполучить защитника "Севильи" минувшим летом.



Такая активность "синих" обусловлена в том числе и неопределенностью с будущим 28-летнего Рюдигера, чей контракт истекает в конце этого сезона.



В данный момент Антонио получает около 130 тысяч фунтов в неделю, но хочет увеличить свою зарплату ближе к 200 тыс. фунтов каждые семь дней, что может оказаться чересчур для "Челси".



Как утверждает Eurosport.co.uk, Рюдигер не будет спешить с решением насчет своего будущего, но готов к тому, что ему придется искать новый клуб.



Более того, ранний интерес к игроку сборной Германии уже проявил ПСЖ, который сможет официально вступить в переговоры с Антонио в январе.