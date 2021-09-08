Рюдигер готов покинуть "Челси" в конце сезона

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер готов покинуть "Стэмфорд Бридж" в конце сезона свободным агентом.

Согласно слухам, "Челси" собирается вернуться за Жюлем Кунде в январе, не сумев заполучить защитника "Севильи" минувшим летом.

Такая активность "синих" обусловлена в том числе и неопределенностью с будущим 28-летнего Рюдигера, чей контракт истекает в конце этого сезона.

В данный момент Антонио получает около 130 тысяч фунтов в неделю, но хочет увеличить свою зарплату ближе к 200 тыс. фунтов каждые семь дней, что может оказаться чересчур для "Челси".

Как утверждает Eurosport.co.uk, Рюдигер не будет спешить с решением насчет своего будущего, но готов к тому, что ему придется искать новый клуб.

Более того, ранний интерес к игроку сборной Германии уже проявил ПСЖ, который сможет официально вступить в переговоры с Антонио в январе.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 08.09.2021 17:44 # sausage
    А Артур его продлять собрался на 5 лет. Вот нестыковочка(

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  2. monsieurgood 08.09.2021 17:40 # monsieurgood
    Отыграл пол-сезона на приемлемом уровне и возомнил себя лучшим защитником мира) в любой другой системе и при любом другом тренере будет косячить и провозить, как делал это при Конте, Сарри и Лэмпарде (чо там в Роме было я не знаю). Скатертью дорога, как грится. Кстати, не так давно многие болелы пенсов хотели, чтобы он укатил к хуям.

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  3. sexan 08.09.2021 17:38 # sexan
    Это пиздёжь.

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  4. royal-sovereign 08.09.2021 17:30 # royal-sovereign
    Пись-пись на щолзи

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  5. hachidlo 08.09.2021 17:15 # hachidlo
    Проваливай.
    До сих пор подбешивает, что клуб продал Томори.

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  6. slash-lfc 08.09.2021 17:14 # slash-lfc
    Даже картонка не аргумент подписать новые контракты лидеров Дрочилси. Жоржинья, Рюдигер, кто следующий покинет этот синий пузырёк и уйдёт на повышение.

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  7. jirrort 08.09.2021 17:05 # jirrort
    Если так , то напоследок должен сломать какого нибудь зеропука обязательно!

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