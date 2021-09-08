Рюдигер готов покинуть "Челси" в конце сезона
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер готов покинуть "Стэмфорд Бридж" в конце сезона свободным агентом.
Согласно слухам, "Челси" собирается вернуться за Жюлем Кунде в январе, не сумев заполучить защитника "Севильи" минувшим летом.
Такая активность "синих" обусловлена в том числе и неопределенностью с будущим 28-летнего Рюдигера, чей контракт истекает в конце этого сезона.
В данный момент Антонио получает около 130 тысяч фунтов в неделю, но хочет увеличить свою зарплату ближе к 200 тыс. фунтов каждые семь дней, что может оказаться чересчур для "Челси".
Как утверждает Eurosport.co.uk, Рюдигер не будет спешить с решением насчет своего будущего, но готов к тому, что ему придется искать новый клуб.
Более того, ранний интерес к игроку сборной Германии уже проявил ПСЖ, который сможет официально вступить в переговоры с Антонио в январе.
08.09.2021 17:00
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Последние комментарии:
А Артур его продлять собрался на 5 лет. Вот нестыковочка(
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Отыграл пол-сезона на приемлемом уровне и возомнил себя лучшим защитником мира) в любой другой системе и при любом другом тренере будет косячить и провозить, как делал это при Конте, Сарри и Лэмпарде (чо там в Роме было я не знаю). Скатертью дорога, как грится. Кстати, не так давно многие болелы пенсов хотели, чтобы он укатил к хуям.
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Это пиздёжь.
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Пись-пись на щолзи
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Проваливай.
До сих пор подбешивает, что клуб продал Томори.
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Даже картонка не аргумент подписать новые контракты лидеров Дрочилси. Жоржинья, Рюдигер, кто следующий покинет этот синий пузырёк и уйдёт на повышение.
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Если так , то напоследок должен сломать какого нибудь зеропука обязательно!
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