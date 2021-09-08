"Сити" придется сыграть против "Лестера" с Карсоном в воротах

Скотт Карсон Выездной матч Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу "Манчестер Сити" придется сыграть с 36-летним Скоттом Карсоном в воротах.

Сегодня стало известно, что первый номер "Сити" Эдерсон оказался в числе восьми бразильских игроков, которых ФИФА дисквалифицировала за неявку в сборную.

Проблема для "горожан" усугубляется тем, что Зак Стеффен, дублер Эдерсона, заразился коронавирусом во время поездки в сборную США.

Даже если Стеффен успеет побороть болезнь, по возвращении в Великобританию ему придется отбыть пятидневный карантин, что исключает его появление на "Кинг Пауэр" в субботу.

Таким образом, как предполагает Manchester Evening News, главном тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле придется обратиться к своему третьему голкиперу Карсону.

Карсон находится в "Сити" с августа 2019, но за клуб дебютировал только в мае 2021, сыграв против "Ньюкасла", когда он отразил пенальти Джо Уиллока, но не справился с добиванием. То был первый старт для Скотта в Премьер-Лиге за последние 10 лет.


Метки Карсон, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. gunnerlove 08.09.2021 17:43 # gunnerlove
    Как же надоели эти сборные со своими недотурнирами

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  2. mancityman 08.09.2021 16:35 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    Старый конь борозды не портит. Вынесем лисичек и с ним!

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  3. alexander-arnold 08.09.2021 16:14 # alexander-arnold
    Лестер ебанёт Сити и с Пэдерсоном в составе

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  4. grafters 08.09.2021 16:11 # grafters
    ну так-то этот парень единственный в составе Сити, кто выигрывал ЛЧ. Так что он по титулам даст фору всяким Де Брюйне и прочем так называемым КОРОЛЯМ

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  5. danny949494 08.09.2021 16:05 # danny949494
    Лол. Ставьте хату на гол Лестера.

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  6. true-manc 08.09.2021 16:04 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  7. c-h-e-l-s-i-best 08.09.2021 16:03 # c-h-e-l-s-i-best
    Соси михайла, там уже клубы собрались оспаривать решение, так что ФИФА тоже пососёт

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