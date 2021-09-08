"Сити" придется сыграть против "Лестера" с Карсоном в воротах
Выездной матч Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу "Манчестер Сити" придется сыграть с 36-летним Скоттом Карсоном в воротах.
Сегодня стало известно, что первый номер "Сити" Эдерсон оказался в числе восьми бразильских игроков, которых ФИФА дисквалифицировала за неявку в сборную.
Проблема для "горожан" усугубляется тем, что Зак Стеффен, дублер Эдерсона, заразился коронавирусом во время поездки в сборную США.
Даже если Стеффен успеет побороть болезнь, по возвращении в Великобританию ему придется отбыть пятидневный карантин, что исключает его появление на "Кинг Пауэр" в субботу.
Таким образом, как предполагает Manchester Evening News, главном тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле придется обратиться к своему третьему голкиперу Карсону.
Карсон находится в "Сити" с августа 2019, но за клуб дебютировал только в мае 2021, сыграв против "Ньюкасла", когда он отразил пенальти Джо Уиллока, но не справился с добиванием. То был первый старт для Скотта в Премьер-Лиге за последние 10 лет.
08.09.2021 16:00
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Последние комментарии:
Как же надоели эти сборные со своими недотурнирами
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КОРОЛИ!!!
Старый конь борозды не портит. Вынесем лисичек и с ним!
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Лестер ебанёт Сити и с Пэдерсоном в составе
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ну так-то этот парень единственный в составе Сити, кто выигрывал ЛЧ. Так что он по титулам даст фору всяким Де Брюйне и прочем так называемым КОРОЛЯМ
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Лол. Ставьте хату на гол Лестера.
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КОРОЛИ!!!
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Соси михайла, там уже клубы собрались оспаривать решение, так что ФИФА тоже пососёт
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