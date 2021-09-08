ФИФА дисквалифицировала восемь бразильцев из Премьер-Лиги
Восемь бразильских футболистов не смогут сыграть за свои клубы в Премьер-Лиге в ближайший уикенд.
Напомним, в преддверии этого международного перерыва клубы Премьер-Лиги приняли единодушное решение не отпускать своих игроков в сборные, относящиеся к странам "красного списка" — странам, по возвращении из которых в Великобританию необходимо пройти карантин в связи с высокой угрозой заражения коронавирусом.
Получив жалобу Федерации футбола Бразилии на клубы Премьер-Лиги, сегодня ФИФА вынесла решение дисквалифицировать восемь игроков на период с 10 по 14 сентября.
Как сообщает BBC, это затронет Тиаго Силву из "Челси", Фреда из "Манчестер Юнайтед", Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссона из "Ливерпуля", Эдерсона и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити", Рафинью из "Ливерпуля".
В отношении нападающего "Эвертона" Ришарлисона было сделано исключение ввиду того, что "ириски" позволили своему игроку выступить на Олимпийских играх в Токио минувшим летом, хотя и не были обязаны.
Добавим, что Силва и Фред также пропустят старт своих клубов на групповом этапе Лиги Чемпионов.
08.09.2021 15:00
Просмотров: 2197
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЛФК больше всех пострадал.
(ответить)
эти как обычно стерпят, а если что-то вякнут, то сразу припомнят историю с суперлигой. вон испанцы с ювентусом нахуй уефа послали и преспокойно играют где хотят и попробуй им че-то сказать. а терпил - руководителей английских клубов совершенно не жалко, надеюсь и дальше будут о них ноги вытирать, все это они заслужили. все наказания клубов топ 6 это прямое следствие слабины их владельцев.
надо фифа и уефа и дальше количество матчей увеличивать, чтобы по половине составов у клубов было травмировано, а остальные еле ноги передвигали. пусть прошлогодние защитники "футбольных ценностей" подавятся своими матчами
(ответить)
Лидс в ближаишем туре раскатает колбасу без Алисы и Фабиньё... остальным впринципе пох....
(ответить)
Очередная струя в ебла противникам Суперлиги
(ответить)
ну и как после этого не создать Суперлигу?
Эти далбаёби в ФИФА совсем тю-тю, что ли блять?!
Прилетаешь в родную страну поиграть футбол, а тебя там ждёт 14 дневный Карантин!!!
в итоге не можешь поиграть футбол и улетаешь обратно в Англию, не успевая на матчи ближайшего тура.
ПИДАРАСЫ"!!!
(ответить)
Рафинью из "Ливерпуля"
Источник: http://fapl.ru/posts/88216/?c=1
Миша что-то знает
(ответить)
Ориги в старт братишки!
(ответить)
КНЯЗИ!!!
Нах эти сборные вообще. Одни минусы от них.
(ответить)
Ахахах, Фифа хорошо, а суперлига плохо
ТОлько в Фифа можно башлять за футболиста 50 лямов зелени, платить ему по 200-400К в неделю, и быть обязаным отпускать игрока ломаться на игры сборных))
(ответить)
Самые большие потери для Ливерпуля.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий