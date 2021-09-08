ФИФА дисквалифицировала восемь бразильцев из Премьер-Лиги

Восемь бразильских футболистов не смогут сыграть за свои клубы в Премьер-Лиге в ближайший уикенд.

Напомним, в преддверии этого международного перерыва клубы Премьер-Лиги приняли единодушное решение не отпускать своих игроков в сборные, относящиеся к странам "красного списка" — странам, по возвращении из которых в Великобританию необходимо пройти карантин в связи с высокой угрозой заражения коронавирусом.



Получив жалобу Федерации футбола Бразилии на клубы Премьер-Лиги, сегодня ФИФА вынесла решение дисквалифицировать восемь игроков на период с 10 по 14 сентября.



Как сообщает BBC, это затронет Тиаго Силву из "Челси", Фреда из "Манчестер Юнайтед", Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссона из "Ливерпуля", Эдерсона и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити", Рафинью из "Ливерпуля".



В отношении нападающего "Эвертона" Ришарлисона было сделано исключение ввиду того, что "ириски" позволили своему игроку выступить на Олимпийских играх в Токио минувшим летом, хотя и не были обязаны.



Добавим, что Силва и Фред также пропустят старт своих клубов на групповом этапе Лиги Чемпионов.