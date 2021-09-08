ФИФА дисквалифицировала восемь бразильцев из Премьер-Лиги

Фабиньо и Алиссон Восемь бразильских футболистов не смогут сыграть за свои клубы в Премьер-Лиге в ближайший уикенд.

Напомним, в преддверии этого международного перерыва клубы Премьер-Лиги приняли единодушное решение не отпускать своих игроков в сборные, относящиеся к странам "красного списка" — странам, по возвращении из которых в Великобританию необходимо пройти карантин в связи с высокой угрозой заражения коронавирусом.

Получив жалобу Федерации футбола Бразилии на клубы Премьер-Лиги, сегодня ФИФА вынесла решение дисквалифицировать восемь игроков на период с 10 по 14 сентября.

Как сообщает BBC, это затронет Тиаго Силву из "Челси", Фреда из "Манчестер Юнайтед", Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссона из "Ливерпуля", Эдерсона и Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити", Рафинью из "Ливерпуля".

В отношении нападающего "Эвертона" Ришарлисона было сделано исключение ввиду того, что "ириски" позволили своему игроку выступить на Олимпийских играх в Токио минувшим летом, хотя и не были обязаны.

Добавим, что Силва и Фред также пропустят старт своих клубов на групповом этапе Лиги Чемпионов.


Метки дисквалификации, Премьер-Лига, сборная Бразилии, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2197

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  1. chelsea88 08.09.2021 15:52 # chelsea88
    ЛФК больше всех пострадал.

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  2. liverfun 08.09.2021 15:36 # liverfun
    эти как обычно стерпят, а если что-то вякнут, то сразу припомнят историю с суперлигой. вон испанцы с ювентусом нахуй уефа послали и преспокойно играют где хотят и попробуй им че-то сказать. а терпил - руководителей английских клубов совершенно не жалко, надеюсь и дальше будут о них ноги вытирать, все это они заслужили. все наказания клубов топ 6 это прямое следствие слабины их владельцев.
    надо фифа и уефа и дальше количество матчей увеличивать, чтобы по половине составов у клубов было травмировано, а остальные еле ноги передвигали. пусть прошлогодние защитники "футбольных ценностей" подавятся своими матчами

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  3. chelsiukpro 08.09.2021 15:32 # chelsiukpro
    Лидс в ближаишем туре раскатает колбасу без Алисы и Фабиньё... остальным впринципе пох....

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  4. kos9k 08.09.2021 15:31 # kos9k
    Очередная струя в ебла противникам Суперлиги

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  5. alexander-arnold 08.09.2021 15:20 # alexander-arnold
    ну и как после этого не создать Суперлигу?
    Эти далбаёби в ФИФА совсем тю-тю, что ли блять?!
    Прилетаешь в родную страну поиграть футбол, а тебя там ждёт 14 дневный Карантин!!!
    в итоге не можешь поиграть футбол и улетаешь обратно в Англию, не успевая на матчи ближайшего тура.

    ПИДАРАСЫ"!!!

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  6. lfcynwa 08.09.2021 15:16 # lfcynwa
    Рафинью из "Ливерпуля"

    Источник: http://fapl.ru/posts/88216/?c=1

    Миша что-то знает

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  7. slash-lfc 08.09.2021 15:12 # slash-lfc
    Ориги в старт братишки!

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  8. electric 08.09.2021 15:12 # electric
    КНЯЗИ!!!
    Нах эти сборные вообще. Одни минусы от них.

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  9. sellman 08.09.2021 15:03 # sellman
    Ахахах, Фифа хорошо, а суперлига плохо
    ТОлько в Фифа можно башлять за футболиста 50 лямов зелени, платить ему по 200-400К в неделю, и быть обязаным отпускать игрока ломаться на игры сборных))

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  10. suddenly 08.09.2021 15:01 # suddenly
    Самые большие потери для Ливерпуля.

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