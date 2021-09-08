Саутгейт назвал Кейна в топ-3 лучших центральных нападающих мира

Харри Кейн Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал своего капитана Харри Кейна в топ-3 лучшим центральных нападающих мира.

В среду вечером сборная Англии сыграет на выезде с Польшей в рамках отбора к ЧМ-2022. В этом матче Кейн лицом к лицу встретится с бомбардиром "Баварии" Робертом Левандовски.

По мнению Саутгейта, Кейн и Левандовски во многом похожи. Свою тройку лучших форвардов планеты Гарет завершает Ромелу Лукаку из "Челси".

"Они двое и, наверное, Лукаку в первую очередь приходят на ум, когда думаешь о лучших игроках, которые являются наконечниками атак, 9-ми номерами и могут похвастать высокой результативностью".

"Все они играют немного по-разному, хотя я вижу много схожего в том, как Левандовски и Кейн опускаются глубже, получают мяч и поддерживают игру с помощью превосходных передач, но при этом сохраняют навык завершать атаки всевозможными способами".

"Я несомненно вижу схожи черты, и эти трое являются форвардами топ-уровня. Когда играешь против них, ты должен уделить чуть больше внимания их индивидуальным качествам. Твои защитники должны быть готовы к этому вызову", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.


Метки Кейн, Саутгейт, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 14:00

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  1. electric 08.09.2021 15:10 # electric
    Бред сивой кобылы. Кура не человек. Петух не цн.

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  2. vyrentz 08.09.2021 14:13 # vyrentz
    Лукаку и Холланд, так же как Лукаку и Мбаппе это что-то из серии Лада Калина и Порш 911

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  3. chellika-lfc 08.09.2021 14:12 # chellika-lfc
    Холланд такой: ну да ну да, пошёл я на..й.

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