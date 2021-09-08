Саутгейт назвал Кейна в топ-3 лучших центральных нападающих мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал своего капитана Харри Кейна в топ-3 лучшим центральных нападающих мира.

В среду вечером сборная Англии сыграет на выезде с Польшей в рамках отбора к ЧМ-2022. В этом матче Кейн лицом к лицу встретится с бомбардиром "Баварии" Робертом Левандовски.



По мнению Саутгейта, Кейн и Левандовски во многом похожи. Свою тройку лучших форвардов планеты Гарет завершает Ромелу Лукаку из "Челси".



"Они двое и, наверное, Лукаку в первую очередь приходят на ум, когда думаешь о лучших игроках, которые являются наконечниками атак, 9-ми номерами и могут похвастать высокой результативностью".



"Все они играют немного по-разному, хотя я вижу много схожего в том, как Левандовски и Кейн опускаются глубже, получают мяч и поддерживают игру с помощью превосходных передач, но при этом сохраняют навык завершать атаки всевозможными способами".



"Я несомненно вижу схожи черты, и эти трое являются форвардами топ-уровня. Когда играешь против них, ты должен уделить чуть больше внимания их индивидуальным качествам. Твои защитники должны быть готовы к этому вызову", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.