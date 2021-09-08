Саутгейт назвал Кейна в топ-3 лучших центральных нападающих мира
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал своего капитана Харри Кейна в топ-3 лучшим центральных нападающих мира.
В среду вечером сборная Англии сыграет на выезде с Польшей в рамках отбора к ЧМ-2022. В этом матче Кейн лицом к лицу встретится с бомбардиром "Баварии" Робертом Левандовски.
По мнению Саутгейта, Кейн и Левандовски во многом похожи. Свою тройку лучших форвардов планеты Гарет завершает Ромелу Лукаку из "Челси".
"Они двое и, наверное, Лукаку в первую очередь приходят на ум, когда думаешь о лучших игроках, которые являются наконечниками атак, 9-ми номерами и могут похвастать высокой результативностью".
"Все они играют немного по-разному, хотя я вижу много схожего в том, как Левандовски и Кейн опускаются глубже, получают мяч и поддерживают игру с помощью превосходных передач, но при этом сохраняют навык завершать атаки всевозможными способами".
"Я несомненно вижу схожи черты, и эти трое являются форвардами топ-уровня. Когда играешь против них, ты должен уделить чуть больше внимания их индивидуальным качествам. Твои защитники должны быть готовы к этому вызову", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.
08.09.2021 14:00
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Последние комментарии:
Бред сивой кобылы. Кура не человек. Петух не цн.
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Лукаку и Холланд, так же как Лукаку и Мбаппе это что-то из серии Лада Калина и Порш 911
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Холланд такой: ну да ну да, пошёл я на..й.
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