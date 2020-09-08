"Юнайтед" заинтересован в Тилемансе
Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс привлек интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".
Тилеманс блестяще выступает за "Лестер" с момента своего перехода из "Монако" в январе 2019. Юри был признан лучшим игроком "лис" в прошлом сезоне, отметившись победным голом в финале Кубка Англии против "Челси".
На протяжении последних месяцев будущее Тилеманса было предметом интенсивных спекуляций. Прежде всего 24-летнего игрока сборной Бельгии сватал в "Ливерпуль".
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что на Тилеманса претендует другой английский гранд. Заполучить Юри хочет "Юнайтед", над которым нависла угроза расставания с Полем Погба.
Также Тилеманс вызывает серьезный интерес со стороны "Реала" и "Барселоны". "Лестер" не хочет терять свою звезду, еще в концовке прошлого сезона инициировав переговоры с Юри о новом контракте, но пока безуспешно.
08.09.2021 13:00
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