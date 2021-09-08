Бент уверен, что Лукаку забьет больше, чем Роналду

Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что в этом сезоне Премьер-Лиги Ромелу Лукаку из "Челси" забьет голов больше, чем Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Лукаку выиграл Серию А с "Интером", выступавший за "Ювентус" Роналду перестрелял бельгийца — 29 голов против 24.



Теперь два лучших бомбардира прошлого сезона Серии А готовы сойтись в битве за "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, и Бент отдает предпочтение Ромелу.



"Кто из них забьет больше? Я собираюсь назвать Лукаку. Я смотрю, как играет "Челси", и понимаю, что многие их голы будут идти через Лукаку".



"Что касается "Юнайтед" и Роналду, то там Мейсон Гринвуд отщипнет свою долю. А также Бруну Фернандеш и Рэшфорд, когда вернется в строй".



"Возможно, Роналду будет играть не так много, тогда как Лукаку всегда будет в старте. "Челси" купил Лукаку с определенным намерением, он должен играть. Он, будучи центральным нападающим, является недостающим элементом пазла".



"Слушайте, Роналду все равно будет забивать голы, я не сомневаюсь насчет этого. Но Лукаку... Он уже на один мяч впереди", — сообщил Бент talkSPORT.