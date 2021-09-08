Бент уверен, что Лукаку забьет больше, чем Роналду

Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что в этом сезоне Премьер-Лиги Ромелу Лукаку из "Челси" забьет голов больше, чем Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Лукаку выиграл Серию А с "Интером", выступавший за "Ювентус" Роналду перестрелял бельгийца — 29 голов против 24.

Теперь два лучших бомбардира прошлого сезона Серии А готовы сойтись в битве за "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, и Бент отдает предпочтение Ромелу.

"Кто из них забьет больше? Я собираюсь назвать Лукаку. Я смотрю, как играет "Челси", и понимаю, что многие их голы будут идти через Лукаку".

"Что касается "Юнайтед" и Роналду, то там Мейсон Гринвуд отщипнет свою долю. А также Бруну Фернандеш и Рэшфорд, когда вернется в строй".

"Возможно, Роналду будет играть не так много, тогда как Лукаку всегда будет в старте. "Челси" купил Лукаку с определенным намерением, он должен играть. Он, будучи центральным нападающим, является недостающим элементом пазла".

"Слушайте, Роналду все равно будет забивать голы, я не сомневаюсь насчет этого. Но Лукаку... Он уже на один мяч впереди", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 08.09.2021 13:23 # ganinilyha
    Гринвуд? Роналду всю карьеру прётся в штрафную на позицию цн, лишь бы забить.

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  2. alexomck 08.09.2021 13:04 # alexomck
    стата из серии А об обратном говорит:

    Лукаку
    20/21 36 24+9
    19/20 36 23+2

    Роналду
    20/21 33 29+2
    19/20 33 31+5

    так что в первый сезон вряд ли. Лукака и здесь, вестимо, продолжит больше Руналду мячи подносить, Челси такой персонаж нужен.

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  3. gucman 08.09.2021 12:59 # gucman
    Для муму голы не имеют особого значения. Главное, что на футболках заработали

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  4. dexter 08.09.2021 12:36 # dexter
    Ооо очередной черныш впрегся за пукаку.

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  5. apolikarium 08.09.2021 12:20 # apolikarium
    Конечно же черный топит за черного, но он не прав. Роналду с пенок настреляет больше, ну и пару с игры будет.

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  6. jirrort 08.09.2021 12:18 # jirrort
    Это правда

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