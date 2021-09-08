Бент уверен, что Лукаку забьет больше, чем Роналду
Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что в этом сезоне Премьер-Лиги Ромелу Лукаку из "Челси" забьет голов больше, чем Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на то, что в прошлом сезоне Лукаку выиграл Серию А с "Интером", выступавший за "Ювентус" Роналду перестрелял бельгийца — 29 голов против 24.
Теперь два лучших бомбардира прошлого сезона Серии А готовы сойтись в битве за "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, и Бент отдает предпочтение Ромелу.
"Кто из них забьет больше? Я собираюсь назвать Лукаку. Я смотрю, как играет "Челси", и понимаю, что многие их голы будут идти через Лукаку".
"Что касается "Юнайтед" и Роналду, то там Мейсон Гринвуд отщипнет свою долю. А также Бруну Фернандеш и Рэшфорд, когда вернется в строй".
"Возможно, Роналду будет играть не так много, тогда как Лукаку всегда будет в старте. "Челси" купил Лукаку с определенным намерением, он должен играть. Он, будучи центральным нападающим, является недостающим элементом пазла".
"Слушайте, Роналду все равно будет забивать голы, я не сомневаюсь насчет этого. Но Лукаку... Он уже на один мяч впереди", — сообщил Бент talkSPORT.
08.09.2021 12:00
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Последние комментарии:
Гринвуд? Роналду всю карьеру прётся в штрафную на позицию цн, лишь бы забить.
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стата из серии А об обратном говорит:
Лукаку
20/21 36 24+9
19/20 36 23+2
Роналду
20/21 33 29+2
19/20 33 31+5
так что в первый сезон вряд ли. Лукака и здесь, вестимо, продолжит больше Руналду мячи подносить, Челси такой персонаж нужен.
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Для муму голы не имеют особого значения. Главное, что на футболках заработали
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Ооо очередной черныш впрегся за пукаку.
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Конечно же черный топит за черного, но он не прав. Роналду с пенок настреляет больше, ну и пару с игры будет.
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Это правда
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