Агбонлахор: "Результативность Фирмино хуже, чем у меня"

Роберто Фирмино Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Ливерпулю" следовало купить атакующего игрока минувшим летом.

Минувшим летом "Ливерпуль" совершил только одно приобретение в первую команду, пригласив защитника Ибраиму Конате из "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов.

Агбонлахор не понимает, почему главный тренер "красных" Юрген Клопп не попытался найти замену 29-летнему Фирмино, который забил только девять голов в прошлом сезоне.

"Они будут в гонке, но, как мне кажется, они не выиграют титул, потому что они упустили возможность пригласить еще одного атакующего игрока в это трансферное окно".

"Результативность Фирмино хуже, чем у меня, а это о кое-чем говорит. Вдобавок сейчас он травмирован".

"Если вы спросите фанатов "Ливерпуля", они скажут вам то же самое. Если вы спросите бывших игроков "Ливерпуля", они скажут вам то же самое", — поведал Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. dexter 08.09.2021 12:35 # dexter
    Прежде, чем открывать свое ебало, неплохо было бы чекнуть статку Фирмы и за одно узнать, на какой позиции играет Жота. Эксперт хуев.

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  2. sexan 08.09.2021 11:56 # sexan
    Да пох на этого Агбонлахора, был быстрым бегунком и не более.

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  3. sufferwell 08.09.2021 11:56 # sufferwell
    Этого лоха жирного спровадили даже из Виллы. Столько разговор от него, а в итоге он ничего толком то и не добился. и в 33 карьеру закончил

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  4. alexander-arnold 08.09.2021 11:42 # alexander-arnold
    что несёт этот хуесос на Агбонлахоре:

    Агбонлахор - 322 матча 73 гола 47 ассистов
    Голевое действие каждые 2,68 матчей

    Фирмино - 214 матча 67 голов 47 ассистов
    Голевое действие каждые 1,88 матчей

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