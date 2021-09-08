Агбонлахор: "Результативность Фирмино хуже, чем у меня"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Ливерпулю" следовало купить атакующего игрока минувшим летом.

Минувшим летом "Ливерпуль" совершил только одно приобретение в первую команду, пригласив защитника Ибраиму Конате из "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов.



Агбонлахор не понимает, почему главный тренер "красных" Юрген Клопп не попытался найти замену 29-летнему Фирмино, который забил только девять голов в прошлом сезоне.



"Они будут в гонке, но, как мне кажется, они не выиграют титул, потому что они упустили возможность пригласить еще одного атакующего игрока в это трансферное окно".



"Результативность Фирмино хуже, чем у меня, а это о кое-чем говорит. Вдобавок сейчас он травмирован".



"Если вы спросите фанатов "Ливерпуля", они скажут вам то же самое. Если вы спросите бывших игроков "Ливерпуля", они скажут вам то же самое", — поведал Агбонлахор talkSPORT.