Агбонлахор: "Результативность Фирмино хуже, чем у меня"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Ливерпулю" следовало купить атакующего игрока минувшим летом.
Минувшим летом "Ливерпуль" совершил только одно приобретение в первую команду, пригласив защитника Ибраиму Конате из "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов.
Агбонлахор не понимает, почему главный тренер "красных" Юрген Клопп не попытался найти замену 29-летнему Фирмино, который забил только девять голов в прошлом сезоне.
"Они будут в гонке, но, как мне кажется, они не выиграют титул, потому что они упустили возможность пригласить еще одного атакующего игрока в это трансферное окно".
"Результативность Фирмино хуже, чем у меня, а это о кое-чем говорит. Вдобавок сейчас он травмирован".
"Если вы спросите фанатов "Ливерпуля", они скажут вам то же самое. Если вы спросите бывших игроков "Ливерпуля", они скажут вам то же самое", — поведал Агбонлахор talkSPORT.
08.09.2021 11:00
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Прежде, чем открывать свое ебало, неплохо было бы чекнуть статку Фирмы и за одно узнать, на какой позиции играет Жота. Эксперт хуев.
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Да пох на этого Агбонлахора, был быстрым бегунком и не более.
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Этого лоха жирного спровадили даже из Виллы. Столько разговор от него, а в итоге он ничего толком то и не добился. и в 33 карьеру закончил
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что несёт этот хуесос на Агбонлахоре:
Агбонлахор - 322 матча 73 гола 47 ассистов
Голевое действие каждые 2,68 матчей
Фирмино - 214 матча 67 голов 47 ассистов
Голевое действие каждые 1,88 матчей
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