Экс-рефери Премьер-Лиги раскритиковал поведение Клоппа у бровки

Юрген Клопп Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт раскритиковал поведение главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа у бровки во время матчей.

За время работы в Англии Клопп неоднократно вступал в конфликты с рефери, выясняя отношения в перерыве и после финального свистка, а в дерби с "Эвертоном" в 2018 году даже выбежал на поле после победного гола в компенсированное время.

Такое вызывающее поведение Юргена раздражает Хакетта, который призывает своих бывших коллег по судейскому корпусу принять меры.

"Во-первых, я твердо уверен, что тренерам нельзя разрешать выходить на поле в конце матча. Запретите им это делать".

"Разрешите им стучаться в судейскую через 30 минут после окончания матча за разъяснениями. Если они будут недовольны этими разъяснениями, тогда они могут поговорить с делегатом матча и выразить свою разочарование с помощью письменной жалобы. Достаточно написать".

"Учредителями Премьер-Лиги являются сами клубы. Если у них есть какие-то проблемы, они могут обратиться к Премьер-Лиге и сказать: "Слушайте, нас беспокоит такая-то область".

"Это может выглядеть здорово, когда Клопп выбегает на поле, но зачем нам тогда техническая зона? Зачем у нас есть действующая процедура, которая гласит, что ты должен оставаться в своей технической зоне? И мы все равно не следуем этому".

"В каком-то смысле четвертые арбитры слабы и игнорируют это. Они взаимодействуют недостаточно хорошо".

"Думаю, у FA может возникнуть желание написать Клоппу письмо на четырех страницах с перечислением его проступков и просьбой улучшить поведение. Это был бы предупредительный выстрел", — сообщил Хакетт Football Insider.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Хакетт

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 08.09.2021 10:41 # sausage
    Какой-то старый хуй сгорел от Клоппа. И не сидится же ему в кресле-качалке со стаканом вискаря.

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  2. gucman 08.09.2021 10:40 # gucman
    Скакал как дерганая баба со страпоном в жoпe

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  3. sexan 08.09.2021 10:38 # sexan
    "Это может выглядеть здорово, когда Клопп выбегает на поле, но зачем нам тогда техническая зона? Зачем у нас есть действующая процедура, которая гласит, что ты должен оставаться в своей технической зоне? И мы все равно не следуем этому".

    Так ёпт, после матча пох на техническую зону.

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  4. yela 08.09.2021 10:34 # yela
    Клопп и его ротяка давно заслуживают наказания

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  5. asnural 08.09.2021 10:31 # asnural
    Тогда ебанные рефереи за свои ошибки пусть отрезают себе по пальцу за каждый косяк...

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  6. true-manc 08.09.2021 10:12 # true-manc
    у лгбт-активиста постоянно свербит очко на бровке
    ну и на судей он давит как последняя мразь, прямо в стиле АФа, - неспроста ведь они с шотландским алканавтом закадычные друзья. По-хорошему, клопа давно надо пожизненно дисквалифицировать, но лиВАРпульским минетчикам правила не писаны, конечно.

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