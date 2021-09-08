Экс-рефери Премьер-Лиги раскритиковал поведение Клоппа у бровки

Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт раскритиковал поведение главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа у бровки во время матчей.

За время работы в Англии Клопп неоднократно вступал в конфликты с рефери, выясняя отношения в перерыве и после финального свистка, а в дерби с "Эвертоном" в 2018 году даже выбежал на поле после победного гола в компенсированное время.



Такое вызывающее поведение Юргена раздражает Хакетта, который призывает своих бывших коллег по судейскому корпусу принять меры.



"Во-первых, я твердо уверен, что тренерам нельзя разрешать выходить на поле в конце матча. Запретите им это делать".



"Разрешите им стучаться в судейскую через 30 минут после окончания матча за разъяснениями. Если они будут недовольны этими разъяснениями, тогда они могут поговорить с делегатом матча и выразить свою разочарование с помощью письменной жалобы. Достаточно написать".



"Учредителями Премьер-Лиги являются сами клубы. Если у них есть какие-то проблемы, они могут обратиться к Премьер-Лиге и сказать: "Слушайте, нас беспокоит такая-то область".



"Это может выглядеть здорово, когда Клопп выбегает на поле, но зачем нам тогда техническая зона? Зачем у нас есть действующая процедура, которая гласит, что ты должен оставаться в своей технической зоне? И мы все равно не следуем этому".



"В каком-то смысле четвертые арбитры слабы и игнорируют это. Они взаимодействуют недостаточно хорошо".



"Думаю, у FA может возникнуть желание написать Клоппу письмо на четырех страницах с перечислением его проступков и просьбой улучшить поведение. Это был бы предупредительный выстрел", — сообщил Хакетт Football Insider.