Саутгейт отложил переговоры о новом контракте на конец года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил отложить переговоры о новом контракте на конец этого календарного года.

Как известно, действующий контракт Саутгейта рассчитан до конца Чемпионата Мира в Катаре в декабре 2022.



Свое желание продлить сотрудничество с Гаретом FA выразила еще во время Евро-2020, однако экс-защитник "Мидлсбро" планирует сесть за стол переговоров только после международного перерыва в ноябре.



"Это ни в коей мере или форме не отвлекает меня от работы. У меня остается еще 14 месяцев по контракту, и даже если ты продержался здесь 14 недель, ты уже хорош, так что это никакая не проблема".



"Я наслаждаюсь работой с командой, и я бы предположил, что мы даже не начнем обсуждать это (новый контракт), пока не закончится осень", — цитирует Саутгейта The Telegraph.