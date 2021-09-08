Бэйл уверен, что Роналду будет успешен в "Юнайтед"
Вингер "Реала" Гарет Бэйл уверен, что нападающий Криштиану Роналду будет успешен в свой второй период в "Манчестер Юнайтед".
В прошлом месяце Роналду вернулся в "Юнайтед" спустя 12 лет после своего отъезда из Манчестера в "Реал".
Бэйл и Роналду четыре раза выиграли Лигу Чемпионов вместе с "Реалом", и Гарет убежден, что его бывший одноклубник сохраняет прежнее желание побежать.
"Уверен, у него все получится. Он уже доказал свой класс в Премьер-Лиге ранее, поэтому он понимает лигу. Он достиг всего в футболе. По умению забивать голы ему нет равных, поэтому я уверен, что он придет, будет хорошо играть и забивать много голов".
"Я нахожусь в предвкушении, как и любой другой", — сообщил Бэйл Sky Sports.
08.09.2021 08:00
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