Бэйл уверен, что Роналду будет успешен в "Юнайтед"

Гарет Бэйл и Криштиану Роналду Вингер "Реала" Гарет Бэйл уверен, что нападающий Криштиану Роналду будет успешен в свой второй период в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце Роналду вернулся в "Юнайтед" спустя 12 лет после своего отъезда из Манчестера в "Реал".

Бэйл и Роналду четыре раза выиграли Лигу Чемпионов вместе с "Реалом", и Гарет убежден, что его бывший одноклубник сохраняет прежнее желание побежать.

"Уверен, у него все получится. Он уже доказал свой класс в Премьер-Лиге ранее, поэтому он понимает лигу. Он достиг всего в футболе. По умению забивать голы ему нет равных, поэтому я уверен, что он придет, будет хорошо играть и забивать много голов".

"Я нахожусь в предвкушении, как и любой другой", — сообщил Бэйл Sky Sports.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2021 08:00

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  1. jirrort 08.09.2021 09:00 # jirrort
    10 пенок пробьет как минимум

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  2. liverpoolec23 08.09.2021 08:29 # liverpoolec23
    Посмотрим на старика, интересно через сколько матчей его сломают

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