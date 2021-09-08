Бэйл уверен, что Роналду будет успешен в "Юнайтед"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл уверен, что нападающий Криштиану Роналду будет успешен в свой второй период в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце Роналду вернулся в "Юнайтед" спустя 12 лет после своего отъезда из Манчестера в "Реал".



Бэйл и Роналду четыре раза выиграли Лигу Чемпионов вместе с "Реалом", и Гарет убежден, что его бывший одноклубник сохраняет прежнее желание побежать.



"Уверен, у него все получится. Он уже доказал свой класс в Премьер-Лиге ранее, поэтому он понимает лигу. Он достиг всего в футболе. По умению забивать голы ему нет равных, поэтому я уверен, что он придет, будет хорошо играть и забивать много голов".



"Я нахожусь в предвкушении, как и любой другой", — сообщил Бэйл Sky Sports.