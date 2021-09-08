"Ливерпуль" планирует купить Беллингема

"Ливерпуль" хочет приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.

Минувшим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал укреплять центр поля, несмотря на расставание с Джорджиньо Вейналдумом, который свободным агентом ушел в ПСЖ.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Клопп решил отсрочить покупку полузащитника на год и уже определился со своей целью номер один, которой является 18-летний Беллингем.



Джуд проявляет себя феноменальным образом с момента перехода из "Бирмингема" за 25 миллионов фунтов летом 2020. Юниор блистает в Дортмунде и уже стал неотъемлемой частью сборной Англии.



Своей игрой Беллингем вскружил голову таким клубам, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако "Ливерпуль" не собирается оставаться в стороне. Более того, как утверждает источник, в данный момент мерсисайдцы опережает своих конкурентов в борьбе за Джуда.



Приобретение Беллингема может обойтись "Ливерпулю" в рекордные для клуба 80 млн. фунтов.