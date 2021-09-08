"Ливерпуль" планирует купить Беллингема
"Ливерпуль" хочет приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.
Минувшим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал укреплять центр поля, несмотря на расставание с Джорджиньо Вейналдумом, который свободным агентом ушел в ПСЖ.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Клопп решил отсрочить покупку полузащитника на год и уже определился со своей целью номер один, которой является 18-летний Беллингем.
Джуд проявляет себя феноменальным образом с момента перехода из "Бирмингема" за 25 миллионов фунтов летом 2020. Юниор блистает в Дортмунде и уже стал неотъемлемой частью сборной Англии.
Своей игрой Беллингем вскружил голову таким клубам, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако "Ливерпуль" не собирается оставаться в стороне. Более того, как утверждает источник, в данный момент мерсисайдцы опережает своих конкурентов в борьбе за Джуда.
Приобретение Беллингема может обойтись "Ливерпулю" в рекордные для клуба 80 млн. фунтов.
08.09.2021 07:00
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Последние комментарии:
у портовых ху*сосов не хватит денег
да и Беллингем не пойдет в эту помойку
Джуд, если услышит предложение от скузнявых бестрофейников, то испражнится всем им прямо в пасти
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