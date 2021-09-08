Анонс матча Польша — Англия

В среду вечером сборную Англии ждет, пожалуй, главное испытание на пути к Чемпионату Мира 2022 года в Катаре, и это выезд в Варшаву к Польше.

Позади половина дистанции отборочного турнира, и англичане уверенно возглавляют Группу I со 100-процентным результатом — 15 очков из 15 возможных.



В этот международный перерыв команда Гарета Саутгейта одержала выездную победу над Венгрией (0:4), а затем сугубо экспериментальным составом размялась против Андорры на "Уэмбли" (4:0).



Что касается соперника сборной Англии, поляков, то они вторые с 10 очками, шесть из них набрав в этот международный перерыв благодаря победам над Албанией (4:1) и Сан-Марино (1:7).



- Сборная Англии проиграла только одну из 20 встреч с Польшей во всех соревнования (12 побед, 7 поражений) — 2:0 в Хожуве в 1974 году в рамках отбора к Чемпионату Мира. С тех пор 17 очных матчей без поражений для "трех львов".

- Пять из семи последних матчей Польши и Англии завершились вничью.

- Англия выиграла семь из восьми последних матчей против Польши в отборах к Чемпионатам Мира (1 ничья), включая победу 2:1 на "Уэмбли" ранее в этом году. Нынешний наставник "трех львов" Гарет Саутгейт поучаствовал в двух из семи этих победных матчей как игрок (отбор к ЧМ-1998).

- В своих 14 матчах в 2021 году англичане 11 раз сохранила свои ворота на замке, что является повторением их рекорда 1966 года.

- Англия ни разу не уступила в 15 последних матчах в всех соревнованиях (13 побед, 2 ничьи) — с поражения 2:0 от Бельгии в ноябре 2020. В этот период подопечные Саутгейта пропустили только три гола.

- Польша впервые с ноября 2020 выиграла два матча подряд во всех соревнованиях.

- В рамках отбора к ЧМ-2022 Джесси Лингард нанес 15 ударов — больше всех в сборной Англии.

- Харри Кейн забил 40 голов в 63 матчах за английскую сборную, что делает его пятым лучшим бомбардиром национальной команды всех времен.

- Кейн забивал в каждом из своих 14 последних матчей в отборах к Евро/ЧМ (всего 18 голов).



Ожидается, что в среду вечером Саутгейт вернется к сильнейшему сочетанию игроков. Должны сыграть Джордан Пикфорд, Харри Магуайр, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Харри Кейн и им подобные. Тайрон Мингс дисквалифицирован.



Чемпионат Мира 2022 года. Отборочный турнир. Группа I

Сборная Польши — сборная Англии

Варшава. Национальный стадион. 21:45 Онлайн-трансляция