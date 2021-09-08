Мерфи опасается, что Салах станет целью для ПСЖ

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи опасается, что нападающий "красных" Мохамед Салах может стать целью для ПСЖ следующим летом.

По всей видимости, этот сезон станет последним для Килиана Мбаппе в ПСЖ, и у Мерфи есть предчувствие, что французский гранд обратится к Салаху в поисках нового звездного нападающего.



29-летний египтянин до сих пор не продлил свой контракт с "Ливерпулем" и, по слухам, требует повысить свою зарплату до 500 тысяч фунтов в неделю, однако Мерфи настроен оптимистично.



"Мо Салах — не того рода человек, который начнет требовать вдвое больше, чем получает кто-либо в клубе. Я буду очень удивлен, если это так, но никогда не говори никогда".



"Если Мбаппе уйдет следующим летом, ПСЖ захочет заменить Мбаппе суперзвездой, забивающей голы. Есть не так много игроков на эту роль лучше Салаха".



"Я надеюсь, он не захочет уйти в ПСЖ. Лично я бы не смог этого сделать, потому что "Ливерпуль" — моя команда".



"Салах не выглядит несчастным. Когда видишь его игру, он по-прежнем полон энергии и желания. Он не выглядит игроком, который устал быть там, где находится, и утратил желание быть лучшим".



"Кажется, он снова в огне. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшие пару месяцев он подпишет новый контракт", — сообщил Мерфи talkSPORT.