Саутгейт не закрывает дверь перед Томори и Абрахэмом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что защитник "Милана" Фикайо Томори и нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм сохраняют шансы вызываться в национальную команду, несмотря на отъезд из Премьер-Лиги.

Минувшим летом "Челси" заработал 25 и 34 миллиона фунтов, продав в итальянские клубы своих воспитанников Томори и Абрахэма, соответственно.



Тот и другой не были вызваны в сборную на текущий международный перерыв, однако Саутгейт оставляет свою дверь открытой.



"Только то, что они покинули Премьер-Лигу, не означает, что мы забыли о них. Мы очень внимательно следили за Фикайо все время, что он находится в "Милане", и то же самое с Тэмми".



"Тэмми только начал осваиваться в "Роме", а итальянская лига — это другого рода испытание относительно того, с чем он имел дело прежде. Но это пойдет ему на пользу, потому что ему нужно играть. Он поступил смело, и я уверен, он сможет достичь успеха", — цитирует Саутгейта Evening Standard.