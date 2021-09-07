"Челси" может вернуться за Кунде в январе

"Челси" может предпринять новую попытку приобрести защитника "Севильи" Жюля Кунде в январе.

"Челси" вел борьбу за Кунде до самого дедлайна 31 августа, уже освободив место для Жюля с помощью продажи Курта Зума в "Вест Хэм".



Однако "Севилья" настояла на том, что Кунде уйдет только за 80 миллионов евро (69 млн. фунтов), что прописаны в контракте 22-летнего француза.



Как утверждает Evening Standard, главный тренер "синих" Томас Тухель сохраняет интерес к Кунде и считает укрепление центра обороны своей приоритетной задачей на обозримое будущее.



К покупке еще одного защитника Тухеля подталкивает истекающий в конце сезона контракт Тиаго Силвы и тот факт, что капитану Сесару Аспиликуэте уже исполнилось 32.