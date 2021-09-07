"Ливерпуль" отказался купить Нойхауса за 21 млн. фунтов
"Ливерпуля" отказался от возможности приобрести полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Флориана Нойхауса.
Минувшим летом "Ливерпуль" расстался с Джорджиньо Вейналдумом, в лице которого Клопп лишился твердого игрока основы.
Ожидалось, что "красные" попытаются обзавестись другим игроком в центр поля, однако Клопп завершил трансферное окно, потратившись лишь на защитника Ибраиму Конате.
Как утверждает газета Daily Mirror в печатном выпуске, заменой Вейналдуму мог стать Нойхаус. "Ливерпулю" поступило предложение купить 24-летнего немца всего за 21 миллион фунтов, но Клопп отверг эту возможность.
"Ливерпуль" едва ли может рассчитывать на покупку Нойхауса по более выгодной цене в будущем, поэтому можно предположить, что на уме у Клоппа есть какой-то другой полузащитник.
07.09.2021 21:00
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FSG может выделить нихуя целых ноль десятых, какие ещё 20 миллионов, с ума сошли что ли?
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Хз кто это.
Но там на горизонте маячит Кисье свободным агентом и Биссума могущий в апл.
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