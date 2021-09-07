"Ливерпуль" отказался купить Нойхауса за 21 млн. фунтов

Флориан Нойхаус "Ливерпуля" отказался от возможности приобрести полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Флориана Нойхауса.

Минувшим летом "Ливерпуль" расстался с Джорджиньо Вейналдумом, в лице которого Клопп лишился твердого игрока основы.

Ожидалось, что "красные" попытаются обзавестись другим игроком в центр поля, однако Клопп завершил трансферное окно, потратившись лишь на защитника Ибраиму Конате.

Как утверждает газета Daily Mirror в печатном выпуске, заменой Вейналдуму мог стать Нойхаус. "Ливерпулю" поступило предложение купить 24-летнего немца всего за 21 миллион фунтов, но Клопп отверг эту возможность.

"Ливерпуль" едва ли может рассчитывать на покупку Нойхауса по более выгодной цене в будущем, поэтому можно предположить, что на уме у Клоппа есть какой-то другой полузащитник.


Метки Боруссия, Ливерпуль, Нойхаус

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 07.09.2021 21:15 # vyrentz
    FSG может выделить нихуя целых ноль десятых, какие ещё 20 миллионов, с ума сошли что ли?

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  2. gerrard08 07.09.2021 21:04 # gerrard08
    Хз кто это.
    Но там на горизонте маячит Кисье свободным агентом и Биссума могущий в апл.

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