"Ливерпуль" отказался купить Нойхауса за 21 млн. фунтов

"Ливерпуля" отказался от возможности приобрести полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Флориана Нойхауса.

Минувшим летом "Ливерпуль" расстался с Джорджиньо Вейналдумом, в лице которого Клопп лишился твердого игрока основы.



Ожидалось, что "красные" попытаются обзавестись другим игроком в центр поля, однако Клопп завершил трансферное окно, потратившись лишь на защитника Ибраиму Конате.



Как утверждает газета Daily Mirror в печатном выпуске, заменой Вейналдуму мог стать Нойхаус. "Ливерпулю" поступило предложение купить 24-летнего немца всего за 21 миллион фунтов, но Клопп отверг эту возможность.



"Ливерпуль" едва ли может рассчитывать на покупку Нойхауса по более выгодной цене в будущем, поэтому можно предположить, что на уме у Клоппа есть какой-то другой полузащитник.