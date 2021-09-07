Лингард отказался от нового контракта с "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

Вернувшись в "Юнайтед" после успешной аренды в "Вест Хэме", 28-летний Лингард пока сыграл лишь четыре минуты в этом сезоне Премьер-Лиги.



У Джесси до сих пор нет уверенности, что он сможет регулярно играть за команду Оле Гуннара Сульшера, поэтому он решил отложить решение насчет своего будущего, сообщает ESPN.



При этом действующий контракт Лингарда истекает уже в конце этого сезона, что грозит "красным дьяволам" потерей своего воспитанника без какой-либо компенсации.