Кейта вырвался из Гвинеи, несмотря на закрытые границы

"Ливерпулю" удалось вызволить из Гвинеи своего полузащитника Наби Кейта, который уже летит домой.

Прибыв выступать за сборную своей страны в этот международный перерыв, Кейта оказался буквально в ловушке. Дело в том, что в Гвинее произошел военный переворот.



Несмотря на то, что границы Гвинеи до сих пор закрыты, Наби и некоторые из его партнеров по национальной команде получили специальное разрешение покинуть страну воздушным путем.



Как сообщает Sky Sports, самолет с футболистами на борту покинул африканскую страну во вторник и сейчас направляется в Европу. У Кейта будет достаточно времени, чтобы подготовиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Лидса".



Добавим, на протяжении последних 48 часов "Ливерпуль" находился в постоянном контакте с Кейта, делая все возможное, чтобы обеспечить безопасность Наби.