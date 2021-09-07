Кейта вырвался из Гвинеи, несмотря на закрытые границы
"Ливерпулю" удалось вызволить из Гвинеи своего полузащитника Наби Кейта, который уже летит домой.
Прибыв выступать за сборную своей страны в этот международный перерыв, Кейта оказался буквально в ловушке. Дело в том, что в Гвинее произошел военный переворот.
Несмотря на то, что границы Гвинеи до сих пор закрыты, Наби и некоторые из его партнеров по национальной команде получили специальное разрешение покинуть страну воздушным путем.
Как сообщает Sky Sports, самолет с футболистами на борту покинул африканскую страну во вторник и сейчас направляется в Европу. У Кейта будет достаточно времени, чтобы подготовиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Лидса".
Добавим, на протяжении последних 48 часов "Ливерпуль" находился в постоянном контакте с Кейта, делая все возможное, чтобы обеспечить безопасность Наби.
07.09.2021 19:00
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Вот пидор
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Повелители!
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Клопп в своем дырявом очке пронес его через границу
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Национализировать этого уголька за сборную Кз, вполне за шымкентца прокатит
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ляяяяяяяяяяя
а я уже надеялся, что этого колбасника расстреляют
вот бы поржать можно было
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