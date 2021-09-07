Кейта вырвался из Гвинеи, несмотря на закрытые границы

Гвинея "Ливерпулю" удалось вызволить из Гвинеи своего полузащитника Наби Кейта, который уже летит домой.

Прибыв выступать за сборную своей страны в этот международный перерыв, Кейта оказался буквально в ловушке. Дело в том, что в Гвинее произошел военный переворот.

Несмотря на то, что границы Гвинеи до сих пор закрыты, Наби и некоторые из его партнеров по национальной команде получили специальное разрешение покинуть страну воздушным путем.

Как сообщает Sky Sports, самолет с футболистами на борту покинул африканскую страну во вторник и сейчас направляется в Европу. У Кейта будет достаточно времени, чтобы подготовиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Лидса".

Добавим, на протяжении последних 48 часов "Ливерпуль" находился в постоянном контакте с Кейта, делая все возможное, чтобы обеспечить безопасность Наби.


Метки Кейта, Ливерпуль, происшествия, сборная Гвинеи

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 933

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 07.09.2021 19:49 # hammersmith
    Вот пидор

    (ответить)

  2. kos9k 07.09.2021 19:35 # kos9k
    Повелители!

    (ответить)

  3. jirrort 07.09.2021 19:26 # jirrort
    Клопп в своем дырявом очке пронес его через границу

    (ответить)

  4. intellect 07.09.2021 19:11 # intellect
    Национализировать этого уголька за сборную Кз, вполне за шымкентца прокатит

    (ответить)

  5. true-manc 07.09.2021 19:07 # true-manc
    ляяяяяяяяяяя
    а я уже надеялся, что этого колбасника расстреляют
    вот бы поржать можно было

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: