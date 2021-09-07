Роналду посетил базу "Юнайтед"
Нападающий Криштиану Роналду впервые посетил тренировочную базу "Манчестер Юнайтед" после своего возвращения в клуб.
В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" завершил приобретение Роналду у "Ювентуса" стоимостью 20 миллионов фунтов, включая бонусы.
Отсидев положенный карантин, во вторник Криштиану приехал на базу "красных дьяволов" в Каррингтоне, где побеседовал с главным тренером Оле Гуннар Сульшер и был представлен игрокам, которые не поехали в свои сборные.
Как сообщает Manchester Evening News, 36-летний португалец даже провел свою первую тренировку, тем самым начав подготовку к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
07.09.2021 18:00
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Только перешел а уже смотрит как на долбоеба, умеет шлюшер себя преподнести.
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Роналду попрощался с Олей
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Когда посрёт тоже новость сделайте.
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