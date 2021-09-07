Роналду посетил базу "Юнайтед"

Криштиану Роналду и Оле Гуннар Сульшер Нападающий Криштиану Роналду впервые посетил тренировочную базу "Манчестер Юнайтед" после своего возвращения в клуб.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" завершил приобретение Роналду у "Ювентуса" стоимостью 20 миллионов фунтов, включая бонусы.

Отсидев положенный карантин, во вторник Криштиану приехал на базу "красных дьяволов" в Каррингтоне, где побеседовал с главным тренером Оле Гуннар Сульшер и был представлен игрокам, которые не поехали в свои сборные.

Как сообщает Manchester Evening News, 36-летний португалец даже провел свою первую тренировку, тем самым начав подготовку к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Криштиану Роналду и Оле Гуннар Сульшер


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 07.09.2021 18:18 # hammersmith
    Только перешел а уже смотрит как на долбоеба, умеет шлюшер себя преподнести.

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  2. hunter022 07.09.2021 18:13 # hunter022
    Роналду попрощался с Олей

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  3. suddenly 07.09.2021 18:01 # suddenly
    Когда посрёт тоже новость сделайте.

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