Роналду посетил базу "Юнайтед"

Нападающий Криштиану Роналду впервые посетил тренировочную базу "Манчестер Юнайтед" после своего возвращения в клуб.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" завершил приобретение Роналду у "Ювентуса" стоимостью 20 миллионов фунтов, включая бонусы.



Отсидев положенный карантин, во вторник Криштиану приехал на базу "красных дьяволов" в Каррингтоне, где побеседовал с главным тренером Оле Гуннар Сульшер и был представлен игрокам, которые не поехали в свои сборные.



Как сообщает Manchester Evening News, 36-летний португалец даже провел свою первую тренировку, тем самым начав подготовку к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



