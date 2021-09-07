Морено поведал, что отказался от нового контракта с "Ливерпулем"
Бывший защитник "Ливерпуля" Альберто Морено рассказал, что отклонил предложение "красных" о новом контракте в 2019 году.
Морено прибыл на "Энфилд" в 2014 году, сыграв 41 матч за "Ливерпуль" во всех соревнованиях в своем первом сезоне и еще 50 во втором.
Затем был кошмарный для Альберто финал Лиги Европы против "Севильи" в мае 2016, а сезон 2016/17 "красные" провели с Джеймсом Милнером слева в обороне.
Приход Энди Робертсона в 2017 году только усугубил положение Морено, и летом 2019 Альберто ушел свободным агентом в "Вильярреал". Таково было решение самого испанца, хотя он мог остаться в "Ливерпуле".
"В мой пятый сезон мне было предложено остаться еще на пять лет. Я сказал "нет".
"Мы с семьей провели много лет в Англии. У меня трое детей, и после разговора с женой мы решили, что лучше всего будет вернуться в Испанию. Я просто хотел вернуться назад в Испанию", — цитирует Морено Daily Mirror.
07.09.2021 17:00
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Ну все правильно. Хотели продлить чтобы продать, а не ОПУСКАТЬ свободным агентом собаку эту.
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Новость для подрыва пенсовских пердаков.
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Вот пес, а)
Кому ты пиздишь?) Никому ты даром не нужен был, дождались хоть чтоб контракт закончился.
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Новость для фан сайта лузеркуйцев.
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