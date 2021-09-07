Джеймс назвал свою главную ошибку в "Юнайтед"

Вингер "Лидса" Даниэль Джеймс назвал свою главную ошибку, которая не позволила ему заиграть в "Манчестер Юнайтед".

Проведя два года в "Юнайтед", в заключительный день летнего трансферного окна Джеймс был продан в "Лидс" за 30 миллионов фунтов.



23-летний валлиец надеется, что в "Лидсе" снова будет играть в характерный для себя футбол, которому он изменил на "Олд Траффорд".



"Думаю, у каждого в карьере бывает такой период, когда ты не осознаешь, что нечто происходит. Только оглядываясь назад, ты можешь проанализировать это".



"Я начал ориентироваться на других игроков вместо того, чтобы думать о своей игре и быть собой. Дошло до того, что я стал слегка осторожничать в матчах".



"Меня купили за мою прямолинейную игру, за рывки за спину, за прорывы с мячом, за стремление обострить игре, не боясь потерять матч, но постепенно я стал от этого отказываться и играть осторожно".



"Быть осторожным — это опасно, учитывая позицию, где я играю. Ты здесь не для этого. Ты здесь для того, чтобы забивать голы, отдавать результативные передачи и носиться по полю с мячом и без мяча", — сообщил Джеймс The Telegraph.