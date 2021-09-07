Кепе "непросто" быть дублером Менди

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага признался, что ему непросто мириться с ролью игрока скамейки.

В этом сезоне Кепа пока отметился лишь эффектным появлением на замену на серию пенальти в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала".



В остальном 26-летний испанец только сидит в запасе, страхуя первого номера "синих" Эдуара Менди, и это непросто для самого дорогого голкипера в мире.



"Каждый хочет играть. Каждый хочет быть в стартовом составе по субботам и воскресеньям".



"В отличие от голкиперов, у полевых игроков есть возможность выйти на замену. Это непросто. Тебе непросто в дни матчей, когда ты не играешь".



"В такие дни ты должен принять свою роль и постараться помочь, насколько это возможно. Ты должен стараться изо всех сил на протяжении недели, каждый день. Делай это ради себя, нежели ради кого-либо другого — просто будь готов. Продолжай совершенствоваться и будь готов, когда тебе предоставится шанс или изменятся обстоятельства", — цитирует Кепу Daily Mirror.