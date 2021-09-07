Кепе "непросто" быть дублером Менди

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага признался, что ему непросто мириться с ролью игрока скамейки.

В этом сезоне Кепа пока отметился лишь эффектным появлением на замену на серию пенальти в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала".

В остальном 26-летний испанец только сидит в запасе, страхуя первого номера "синих" Эдуара Менди, и это непросто для самого дорогого голкипера в мире.

"Каждый хочет играть. Каждый хочет быть в стартовом составе по субботам и воскресеньям".

"В отличие от голкиперов, у полевых игроков есть возможность выйти на замену. Это непросто. Тебе непросто в дни матчей, когда ты не играешь".

"В такие дни ты должен принять свою роль и постараться помочь, насколько это возможно. Ты должен стараться изо всех сил на протяжении недели, каждый день. Делай это ради себя, нежели ради кого-либо другого — просто будь готов. Продолжай совершенствоваться и будь готов, когда тебе предоставится шанс или изменятся обстоятельства", — цитирует Кепу Daily Mirror.


Метки Аррисабалага, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 07.09.2021 15:15 # sexan
    Самый дорогой голкипер в мире. YES!!!

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  2. m-ballack 07.09.2021 15:10 # m-ballack
    Топ тренер, десятку трофеев с пенсами возьмёт.

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