"Челси" готов купить Тчуамени следующим летом

Орельен Тчуамени "Челси" готов приобрести перспективного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени следующим летом.

"Синие" задумывались о покупке Тчуамени еще минувшим летом, но в конце концов решили, что лишний сезон в Лиге 1 не помешает Орельену.

В итоге "Челси" арендовал Сауля Ньигеса у "Атлетико", но Тчуамени, полтора год назад перешедший в "Монако" из "Бордо", остается на радаре у победителей Лиги Чемпионов.

Как утверждает The Athletic, "синие" собираются вернуться за Орельеном следующим летом, ожидая столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Манчестер Юнайтед".

Добавим, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам является большим поклонником таланта 21-летнего Тчуамени, который составил связку с Полем Погба в матче против Украины в минувшую субботу.


Метки Монако, Тчуамени, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2021 14:00

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  1. ensiferum 07.09.2021 15:11 # ensiferum
    Бакайоки мало что ли. Ничему жизнь не учит.

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  2. alexomck 07.09.2021 14:15 # alexomck
    ну тут даж по имени видно что топарик нереальный - коренной француз.

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