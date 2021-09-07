"Челси" готов купить Тчуамени следующим летом

"Челси" готов приобрести перспективного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени следующим летом.

"Синие" задумывались о покупке Тчуамени еще минувшим летом, но в конце концов решили, что лишний сезон в Лиге 1 не помешает Орельену.



В итоге "Челси" арендовал Сауля Ньигеса у "Атлетико", но Тчуамени, полтора год назад перешедший в "Монако" из "Бордо", остается на радаре у победителей Лиги Чемпионов.



Как утверждает The Athletic, "синие" собираются вернуться за Орельеном следующим летом, ожидая столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Манчестер Юнайтед".



Добавим, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам является большим поклонником таланта 21-летнего Тчуамени, который составил связку с Полем Погба в матче против Украины в минувшую субботу.