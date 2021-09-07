Сильвестр: "Надеюсь, Погба подпишет новый контракт"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр уверен, что его соотечественник Поль Погба все еще может заключить новый контракт с "красными дьяволами".

Действующий контракт Погба истекает следующим летом, а это означает, что Поль может покинуть "Юнайтед" свободным агентом второй раз за карьеру.



Сильвестр считает, что уход Погба стал бы огромной потерей для "дьяволов", однако Микаэль надеется на лучшее.



"Я фанат "Манчестер Юнайтед" и Поля Погба, и я бы хотел увидеть, как он продлевает свое пребывание в клубе и помогает клубу вернуться к завоеванию трофеев".



"Я бы не назвал подписание им нового контракта невозможным. Это может случится в некоторый момент времени. Я верю, что это пошло бы на пользу не только команде, но и всему клубу, потому что это придало бы огромный импульс".



"Сохранив такого игрока, как Поль Погба, они показали бы, что клуб движется в правильном направлении. Он важный игрок в этой команде, таких качеств нет ни у какого другого игрока в составе, и это может быть решающим фактором в матчах".



"Иногда ему не хватает стабильности, но он игрок огромной важности для "Манчестер Юнайтед", и я надеюсь, он подпишет новый контракт", — цитирует Сильвестра Manchester Evening News.