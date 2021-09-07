Хендерсон: "Беллингем гораздо лучше, чем был я в 18 лет"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем гораздо лучше, чем был он в свои 18 лет.

В минувшее воскресенье Хендерсон с капитанской повязкой вывел англичан на победный матч против Андорры (4:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.



Этот матч стал восьмым за национальную команду для Беллингема, который на 13 лет моложе Хендерсона, и Джордан видит огромный потенциал у своего юного товарища.



"Он великолепный игрок. Уже в таком юном возраст он демонстрирует огромную зрелость на поле и за его пределами. Вы можете видеть, как сильно он жаждет стать игроком топ-уровня, и у него есть все атрибуты для этого".



"Я стараюсь ему помогать, как только могу, но он и так первоклассный игрок, демонстрируя это в больших матчах за Дортмунд. Я вижу, что он становится сильнее и сильнее".



"Я не хочу перехвалить его или подвергнуть его чрезмерному давлению, но у него очень хорошая голова на плечах. Мне сказали, у него хорошее окружение и хорошая семья, и это важно для него. Думаю, он станет игроком топ-уровня".



"Он может стать основным игроком сборной к ЧМ-2022, он выглядит готовым".



"Даже в столь юном возрасте он выглядит готовым играть эти большие матчи. Я слежу за ним в Дортмунде, и он выступает выдающимся образом. Он в очередной раз показал (против Андорры), на что способен. Еще через год он станет только лучше, а его важность для команды возрастет".



"Он гораздо лучше, нежели был я в этом возрасте. Но я бы сказал, что ему просто нужно продолжать делать то, что он делает. Продолжать упорно тренироваться каждый день, сохранять концентрацию на том, чего ты хочешь достичь", — цитирует Хендерсона Sky Sports.