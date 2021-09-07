Роналду нанял телохранителей для круглосуточной охраны

Вернувшийся в Премьер-Лигу нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду решил окружить себя и свою семью круглосуточной охраной.

На прошлой неделе Роналду прилетел в Англию и сейчас готовится к своему повторному дебюту за "Юнайтед".



К Криштиану приковано повышенное внимание, в том числе со стороны криминала, от которого 36-летний португалец решил защититься, наняв целую команду телохранителей.



"Криштиану был предупрежден, что с момента своего отъезда из Манчестера в 2009 году этот регион стал абсолютным магнитом для преступных банд. Теперь он будет их целью номер один".



"Эти беспощадные банды становятся все более жестокими. Они грабят дома и терроризируют семьи игроков. Они атакуют недвижимость, когда знают, что игроков там не будет, неделями ведя слежку перед вторжением".



"Криштиану не собирается рисковать, поэтому он уже нанял охрану, чтобы быть уверенным, что его семья будет защищена, как только прибудет в Манчестер", — цитирует свой осведомленный источник Daily Star.