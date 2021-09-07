Кристенсен намекнул, что подпишет новый контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен сделал большой намек на то, что продлит свой контракт.

В данный момент Кристенсен уже вступил в последний год по действующему контракту, однако Андреас не помышляет о смене клуба.



25-летний датчанин уже ведет переговоры о новой сделке и доволен своей ролью в команде Томаса Тухеля.



"Я знаю, что прямо сейчас люди много всего говорят. Я особо не могу это комментировать, но я думаю, все выглядит хорошо".



"Мы выиграли Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы. Я очень счастлив быть в этом клубе и чувствую, что "Челси" — правильное место для меня в Англии".



"Я знаю, что Томас Тухель верит в меня. Кроме того, я исполняю важную роль с момента, как он пришел".



"У меня был очень сложный период при Лэмпарде, в преддверии его увольнения. К счастью, сейчас все складывается правильно для меня. Этот мир очень переменчив, но самое важное, что я никогда не сдаюсь", — сообщил Кристенсен Ekstra Bladet.