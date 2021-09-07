Новые лица в Премьер-Лиге. Эдуар, Эмерсон, Кукурелья

В ближайший уикенд будет сыгран первый после закрытия летнего трансферного окна тур Премьер-Лиги. Команды окончательно сформировали свои составы, а некоторые из новичков могут впервые дебютировать в Англии. Представляем вашему вниманию новые лица чемпионата: нападающего Одсонна Эдуара из "Кристал Пэлас", защитника Эмерсона Рояла из "Тоттенхэма" и полузащитника Марка Кукурелью из "Брайтона".





Одссон Эдуар



"Селтик" — "Кристал Пэлас". 18.5 млн. фунтов



Первые шаги были сделаны еще прошлым летом, а в 2021 "Кристал Пэлас" взял серьезный курс на омоложение состава. Вслед за молодым тренером (Патрик Виейра) в Южный Лондон приехало несколько футболистов, чей потенциал на уровне Премьер-Лиги пока не раскрыт — включая соотечественника Виейра Одсонна Эдуара.



В июне "Пэлас" в очередной раз продлили контракт с Кристианом Бентеке, но необходимость в новом форварде из-за этого не отпала. Бентеке забил солидные для себя 10 мячей в прошлом сезоне, а до того был сезон, когда себя неплохо проявил Джордан Айю (9 голов). Но в перспективе "орлам" нужен более результативный игрок, и выбор клуба пал на 23-летнего Эдуара.



Воспитанник ПСЖ провел несколько сезонов в "Селтике" и забил более 50 мячей в чемпионате Шотландии. Последний год для Эдуара, как и для "Селтика", был не лучшим, но он все равно вышел на показатель в 16 голов в 26 играх. Француз явно хотел покинуть команду, которая медленно деградировала после ухода Брендана Роджерса, и Премьер-Лига была для него естественным шагом.



Эдуар больше подходит тому футболу, в который хочет играть Виейра, нежели Бентеке. У него рост выше среднего, Одссон хорошо работает с мячом и умеет создать себе моменты. Его не назвать очень сильным "финишером", но планка в "Пэлас" установлена не такая высокая, и Эдуар тут как минимум не уступает другим форвардам.



Он много забивал в "Селтике", играя за сильнейшую команду чемпионата, а партнеры по "Кристал Пэлас" не создадут для него такого количества моментов. Но Эдуар не только менее зависим от них, чем Бентеке. У него также нет багажа неудач, формирующих отрицательный менталитет нападающих "Пэлас". Француз свеж, молод, он привык к высокой результативности в Шотландии и не станет сомневаться в себе сейчас. Многое зависит от успехов самого Виейра, но, даже если что-то пойдет не так, Эдуар достаточно хорош, чтобы пригодиться любому тренеру.



Эмерсон Роял



"Барселона" — "Тоттенхэм". 21.5 млн. фунтов



На "Барселону", угодившую в финансовый кризис, налетели желающие воспользоваться ее необходимостью продавать. "Тоттенхэм" в стороне не остался. "Шпоры" большую часть лета вели правого защитника "Болоньи" Токехиро Томиясу, но в конце августа забрали бразильца Эмерсона, едва успевшего поиграть за "Барселону".



Изначально нынешний сезон должен был стать шансом Эмерсона проявить себя на "Камп Ноу". В 2019 году каталонцы приобрели защитника у "Атлетико Минейро", но разделили этот трансфер на двоих с "Реал Бетисом". Начинать свою испанскую карьеру Роял должен был в Сан-Себастьяне, а "Барселона" сохраняла право на выкуп игрока летом 2021 за 6 миллионов евро.



Эмерсон себя в "Бетисе" проявил отлично, стал вызываться в сборную Бразилии, и летом "Барселона" сделал свой ход. Он даже успел отыграть в трех поединках нового сезона за команду Рональда Кумана, но ушел перед закрытием трансферного окна в "Тоттенхэм". В 22 года он был одним из тех немногих игроков, которых "Барселона" могла не только убрать с зарплатной ведомости, но и продать за неплохие деньги.



У "Тоттенхэма" позиция правого защитника остается проблемной после ухода Кирана Триппьера. Летом 2020 "шпоры" были готовы отпустить Сержа Орье, купили у "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти, но последний начал в новом клубе невзрачно, а списанный Орье наоборот провел несколько впечатляющих матчей и ненадолго заслужил доверие Жозе Моуриньо. Вскоре стало ясно, что на Орье по-прежнему нельзя положиться, Дохерти недостаточно хорош, а молодой Танганга неплох только в больших матчах, где нужно сосредоточиться на обороне.



"Тоттенхэм" нужен баланс между флангами. Слева играет Серхио Регилон, успевающий и впереди, и сзади, а вот справа такого футболиста нет. Нуну Эшпириту Санту работал с Дохерти в "Вулверхэмптоне", но отпускал его в "Тоттенхэм" с легким сердцем, и верит он в Мэтта не больше, чем Моуриньо. Эмерсон в чемпионате Испании показал себя защитником, активно подключающимся вперед, но успевающим отработать на своей половине поля. Он ближе к Орье, чем к Танганге, но от бразильца все же не стоит ждать откровенных провалов и затмений разума. Орье острее в атаке, хотя тут у Эмерсона есть потенциал для роста.



Марк Кукурелья



"Хетафе" — "Брайтон". 15.5 млн. фунтов



Трансфер футболиста между "Хетафе" и "Брайтоном" представить себе на первый взгляд сложно. В последние годы испанская команда под руководством Хосе Бордаласа была антиподом того, как играет в футбол "Брайтон" Грэма Поттера. "Хетафе" владением мячом не дорожит, ориентируясь на разрушение игры соперника и эффективную реализацию собственных моментов.



Тем не менее, именно Марк Кукурелья был футболистом, которого Поттер больше всего хотел увидеть в своей команде этим летом. Оформить трансфер удалось перед закрытием трансферного окна, которое для "Брайтона" было традиционно богатым на события. Кукурелья должен решить проблему, возникшую слева по ходу прошлого сезона.



В "Хетафе" Марк привык играть левого полузащитника по схеме 4-4-2, но его изначальная позиция — слева в обороне. Учитывая то, что "Брайтон" часто играет в три центрбека, роль Кукурельи на фланге будет учитывать как его оборонительные, так и атакующие навыки. Когда в прошлом сезоне на длительный срок вылетел Солли Марч, Поттер использовал на позиции слева игроков самых разных амплуа. Центральный полузащитник Якуб Модер, центральный защитник Дэн Берн и нападающий Энди Зекири закрывали эту позицию с переменным успехом. Марч изначально тоже был классическим вингером, но все-таки игроком фланговым.



Приход Кукурельи позволяет найти новое применение для Марча, а такие задачи Грэм Поттер решать любит. Сам Марк почти не травмируется и обладает сумасшедшей выносливостью. Что касается разницы в стиле "Хетафе и "Брайтона", то 23-летний Кукурелья все-таки воспитанник "Барселоны". За нее он почти не выступал, но в испанских сборных разных возрастов играл в футбол, который "Брайтону" ближе.



Иван Громиков специально для FAPL.ru