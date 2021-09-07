Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени не перейдет в "Бешикташ" или "Галатасарай" из-за завышенных требований по зарплате.

И хотя в Премьер-Лиге трансферное окно уже закрылось, в Турции это произойдет только в среду.



Как утверждает talkSPORT, этим пытался воспользоваться "Бешикташ", где Эльнени провел сезон 2019/20 на правах аренды, приняв участие в 36 матчах.



Также в услугах 29-летнего игрока сборной Египта, чей контракт с "Арсеналом" истекает в следующем году, был заинтересован "Галатасарай", но сделка сорвалась по той же причине.



Президент "Галатасарая" Бурак Элмас наложил вето, когда узнал, что приглашение Эльени обошлось бы его клубу в 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов), включая зарплату в 2.5 млн. евро (2.2 млн. евро) в год по четырехлетнему контракту, запрошенному Мохамедом.



Судя по всему теперь Эльнени покинет "Арсенал" свободным агентом в конце сезона, если только "канониры" не найдут покупателя на Мохамеда в январе.