Ван де Бек уверен, что Сульшер на него рассчитывает

Полузащитник Донни Ван де Бек выразил уверенность, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер по-прежнему на него рассчитывает.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Юнайтед" не отпустил Ван де Бека в "Эвертон". И хотя Донни пока не сыграл ни минуты в этом сезоне, Сульшер заставил поверить 24-летнего голландца, что тот обязательно получит свой шанс.



"Я разговаривал об этом с тренером и клубом. Они дали четко понять, что хотят сохранить меня здесь. Тренер был настроен очень позитивно насчет меня, сказав: "Я нуждаюсь в тебе и хочу, чтобы ты остался здесь".



"Конечно, я еще не сыграл ни минуты с начала сезона, и с этим сложно смириться, но тренер сказал: "Теперь я наблюдаю другого Донни каждый день на тренировках".



"У него очень позитивное отношение ко мне, и я это чувствую. Я в хорошей форме и надеюсь показать людям, что я значительно прибавил".



"Тренер видит большую разницу. Видит, что теперь я стал чуть сильнее. Видит, что теперь у меня есть год опыта в Англии".



"Я должен доверять ему. Если бы я не был ему нужен, он бы отпустил меня. Думаю, у него есть планы на меня".



"Мне просто нужно упорно работать, и тогда, надеюсь, однажды я покажу людям, на что способен".



"Игровое время никогда не обещают. Это футбол, и я думаю, ты никогда не можешь обещать игроку, что он будет играть. Ты можешь упорно тренироваться каждый день, но в конце концов тебе нужно игровое время, чтобы показать свою лучшую форму. Если ты играешь раз в месяц или не играешь вообще, тебе не показать своего лучшего футбола", — сообщил Ван де Бек ютуб-каналу Рио Фердинанда.