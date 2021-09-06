МЮ будет проверять ковид-статус зрителей на "Олд Траффорд"

Начиная с субботнего матча против "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед" будет проверять у пришедших на "Олд Траффорд" зрителей их ковид-статус.

Отныне все лица старше 18 лет должны быть готовы при посещении "Олд Траффорд" доказать, что прошли полный курс вакцинации от коронавируса (два укола), или продемонстрировать тест на COVID-19 с отрицательным результатом (не старше 48 часов).



В данный момент это требование не является обязательным — болельщиков все равно пустят на стадион, только если их тест на коронавирус не является положительным.



Вместе с тем, сообщает Sky Sports, "Юнайтед" призывает своих фанатов готовиться к тому, что после 1 октября на "Олд Траффорд" без подтверждения ковид-статуса попасть не удастся.



Ожидается, что другие клубы Премьер-Лиги последуют примеру "Юнайтед" в ближайшие недели.