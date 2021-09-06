МЮ будет проверять ковид-статус зрителей на "Олд Траффорд"
Начиная с субботнего матча против "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед" будет проверять у пришедших на "Олд Траффорд" зрителей их ковид-статус.
Отныне все лица старше 18 лет должны быть готовы при посещении "Олд Траффорд" доказать, что прошли полный курс вакцинации от коронавируса (два укола), или продемонстрировать тест на COVID-19 с отрицательным результатом (не старше 48 часов).
В данный момент это требование не является обязательным — болельщиков все равно пустят на стадион, только если их тест на коронавирус не является положительным.
Вместе с тем, сообщает Sky Sports, "Юнайтед" призывает своих фанатов готовиться к тому, что после 1 октября на "Олд Траффорд" без подтверждения ковид-статуса попасть не удастся.
Ожидается, что другие клубы Премьер-Лиги последуют примеру "Юнайтед" в ближайшие недели.
06.09.2021 22:00
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Стадо баранов.
Достаточно показать справку, что ты переболел (наличие антител) и никакой вакцинации не надо.
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