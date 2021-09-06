Эллиотт надеется сыграть против "Лидса"

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт надеется восстановиться к матчу Премьер-Лиги против "Лидса" в ближайший уикенд.

Ранее днем было объявлено, что Эллиотт и представляющий "Тоттенхэм" Райан Сессеньон возвращаются из расположения молодежной сборной Англии (U-21) в свои клубы с травмами.



Как стало известно The Athletic, решение отправить Эллиотта домой является мерой предосторожности. Харви получил небольшое мышечное повреждение в последнем матче за свой клуб — против "Челси".



18-летний англичанин еще будет осмотрен медиками "Ливерпуля", но сам надеется сыграть на "Элланд Роуд" в воскресенье.



Куда большее беспокойство вызывает травма вингера Такуми Минамино, который досрочно вернулся из сборной Японии.