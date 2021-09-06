Эллиотт надеется сыграть против "Лидса"
Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт надеется восстановиться к матчу Премьер-Лиги против "Лидса" в ближайший уикенд.
Ранее днем было объявлено, что Эллиотт и представляющий "Тоттенхэм" Райан Сессеньон возвращаются из расположения молодежной сборной Англии (U-21) в свои клубы с травмами.
Как стало известно The Athletic, решение отправить Эллиотта домой является мерой предосторожности. Харви получил небольшое мышечное повреждение в последнем матче за свой клуб — против "Челси".
18-летний англичанин еще будет осмотрен медиками "Ливерпуля", но сам надеется сыграть на "Элланд Роуд" в воскресенье.
Куда большее беспокойство вызывает травма вингера Такуми Минамино, который досрочно вернулся из сборной Японии.
06.09.2021 21:00
Просмотров: 361
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Харви ещё не стоит выходит против Лидса, уж слишком атакует Лидс, с ними надо в закрытый футбол играть как Челси и МЮ, с опасными контратаками. А Харви ещё молод для таких игр. Пусть выходит Тяго. А то молодой накосячит может.
(ответить)
ну вот, чисто тактический ход
красиво конечно подорвали некоторых тяжко хворых на голову местных персонажей
(ответить)
быстро как-то подлечилась скузнявая малышка
видимо, очень ей помогла белковая диета из королевской спермы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий