Эллиотт надеется сыграть против "Лидса"

Харви Эллиотт Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт надеется восстановиться к матчу Премьер-Лиги против "Лидса" в ближайший уикенд.

Ранее днем было объявлено, что Эллиотт и представляющий "Тоттенхэм" Райан Сессеньон возвращаются из расположения молодежной сборной Англии (U-21) в свои клубы с травмами.

Как стало известно The Athletic, решение отправить Эллиотта домой является мерой предосторожности. Харви получил небольшое мышечное повреждение в последнем матче за свой клуб — против "Челси".

18-летний англичанин еще будет осмотрен медиками "Ливерпуля", но сам надеется сыграть на "Элланд Роуд" в воскресенье.

Куда большее беспокойство вызывает травма вингера Такуми Минамино, который досрочно вернулся из сборной Японии.


Метки Ливерпуль, молодежная сборная Англии, травмы, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 06.09.2021 22:25 # mansoor
    Харви ещё не стоит выходит против Лидса, уж слишком атакует Лидс, с ними надо в закрытый футбол играть как Челси и МЮ, с опасными контратаками. А Харви ещё молод для таких игр. Пусть выходит Тяго. А то молодой накосячит может.

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  2. superperez101 06.09.2021 21:07 # superperez101
    ну вот, чисто тактический ход
    красиво конечно подорвали некоторых тяжко хворых на голову местных персонажей

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  3. true-manc 06.09.2021 21:04 # true-manc
    быстро как-то подлечилась скузнявая малышка
    видимо, очень ей помогла белковая диета из королевской спермы

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