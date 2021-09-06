Мартинес и Буэндиа летят из Бразилии в Хорватию

Эмилиано Буэндиа и Эмилиано Мартинес Голкипер Эмилиано Мартинес и плеймейкер Эмилиано Буэндиа из "Астон Виллы" планируют вылететь назад в Европу уже сегодня.

Накануне Мартинес и Буэндиа в числе четырех игроков сборной Аргентины были задержаны бразильскими властями за нарушение коронавирусного запрета на въезд в страну.

Два Эмилиано обвиняются в том, что скрыли свое пребывание в Великобритании в предыдущие 14 дней при въезде в Бразилию.

Как стало известно Sky Sports, Мартинес и Буэндиа пропустит третий матч своей сборной в этот международный перерыв — против Боливии в пятницу утром.

Вместо этого звезды "Виллы" собираются без промедлений вылететь в Хорватию, что позволит им продолжить тренировки. Если бы они отправились сразу в Великобританию, их ждал бы 10-дневный карантин взаперти.

Маневр с Хорватией позволит Мартинесу и Буэндиа пропустить только один матч Премьер-Лиги — против "Челси" в ближайший уикенд.

Насчет Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо, оказавшихся в точно такой же ситуации, ничего пока не сообщается кроме того, что "Тоттенхэм" собирается их оштрафовать.


Метки Астон Вилла, Буэндиа, Мартинес, сборная Аргентины

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 310

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nouserid 06.09.2021 20:12 # nouserid
    Админам видимо ваще пох на посты))) неправильно указывают имя одного и того же футболиста 2 раза, причем первый пост новость дня простоявшая полторы сутки) даже не подумали проверить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: