Мартинес и Буэндиа летят из Бразилии в Хорватию

Голкипер Эмилиано Мартинес и плеймейкер Эмилиано Буэндиа из "Астон Виллы" планируют вылететь назад в Европу уже сегодня.

Накануне Мартинес и Буэндиа в числе четырех игроков сборной Аргентины были задержаны бразильскими властями за нарушение коронавирусного запрета на въезд в страну.



Два Эмилиано обвиняются в том, что скрыли свое пребывание в Великобритании в предыдущие 14 дней при въезде в Бразилию.



Как стало известно Sky Sports, Мартинес и Буэндиа пропустит третий матч своей сборной в этот международный перерыв — против Боливии в пятницу утром.



Вместо этого звезды "Виллы" собираются без промедлений вылететь в Хорватию, что позволит им продолжить тренировки. Если бы они отправились сразу в Великобританию, их ждал бы 10-дневный карантин взаперти.



Маневр с Хорватией позволит Мартинесу и Буэндиа пропустить только один матч Премьер-Лиги — против "Челси" в ближайший уикенд.



Насчет Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо, оказавшихся в точно такой же ситуации, ничего пока не сообщается кроме того, что "Тоттенхэм" собирается их оштрафовать.