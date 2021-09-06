Виллиан: "Я не был счастлив в "Арсенале"

Вингер Виллиан объяснил свой уход из "Арсенала" тем, что не был счастлив в лондонском клубе.

Отказавшись от 20 миллионов фунтов зарплаты в течение двух следующих лет, в конце августа Виллиан разорвал свой контракт с "Арсеналом" и свободным агентом вернулся в родной "Коринтианс".



33-летний бразилец провел на "Эмирейтс" всего один сезон, так и не сумев обрести счастье.



"Я правда думал долго над этим, вместе со своей семьей и близкими людьми. К сожалению, мой период в "Арсенале" не сложился хорошо, я не был счастлив в клубе".



"Не хочу вдаваться в детали, но я не был счастлив и думал, что возвращение в Бразилию — лучший вариант".



"Я изучил ряд предложений, но я всегда хотел вернуться в "Коринтианс" — свой дом, поближе к семье. Этот клуб представил меня миру, открыл меня. Я выбрал правильное время для возвращения", — сообщил Виллиан TV Corinthians.