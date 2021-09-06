Виллиан: "Я не был счастлив в "Арсенале"

Виллиан Вингер Виллиан объяснил свой уход из "Арсенала" тем, что не был счастлив в лондонском клубе.

Отказавшись от 20 миллионов фунтов зарплаты в течение двух следующих лет, в конце августа Виллиан разорвал свой контракт с "Арсеналом" и свободным агентом вернулся в родной "Коринтианс".

33-летний бразилец провел на "Эмирейтс" всего один сезон, так и не сумев обрести счастье.

"Я правда думал долго над этим, вместе со своей семьей и близкими людьми. К сожалению, мой период в "Арсенале" не сложился хорошо, я не был счастлив в клубе".

"Не хочу вдаваться в детали, но я не был счастлив и думал, что возвращение в Бразилию — лучший вариант".

"Я изучил ряд предложений, но я всегда хотел вернуться в "Коринтианс" — свой дом, поближе к семье. Этот клуб представил меня миру, открыл меня. Я выбрал правильное время для возвращения", — сообщил Виллиан TV Corinthians.


Метки Арсенал, Виллиан, Коринтианс

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 19:00

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  1. serg110kv 06.09.2021 20:22 # serg110kv
    Счастья надо искать в семье, футбол - работа))))

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  2. geronimo 06.09.2021 20:02 # geronimo
    Так блеать ни один натурал не будет счастлив в этом гейболоте аснл.

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  3. chelsea-69 06.09.2021 19:55 # chelsea-69
    Ну и иплан. Додоил бы педеггов, а потом купил себе клуб в Бразилии

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