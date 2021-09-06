Райс остается на радаре у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу.

Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер и его вице-президент Эд Вудворд не стали тратиться на полузащитника, ограничивший покупками Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду.



Целью номер один "красных дьяволов" на следующее лето считается нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, однако ESPN утверждает, что клуб с "Олд Траффорд" также планирует купить игрока в центр поля.



К покупке полузащитника следующим летом Сульшера подталкивает не только регулярная критика в адрес Фреда, но также возраст Неманьи Матича и истекающий контракт Поля Погба.



По информации источника, 22-летний Райс, которого также сватают в "Челси", является одним из нескольких рассматриваемых "Юнайтед" вариантов.



"Дьяволы" собираются внимательно отслеживать прогресс Деклана, оцениваемого минимум в 80 миллионов фунтов, по ходу этого сезона.



Сам Райс без особых проблем согласился провести еще один сезон в "Вест Хэме", но следующим летом надеется уйти на повышение в клуб, с которым он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.