"Ливерпуль" пытается вызволить Кейта из Гвинеи

Наби Кейта "Ливерпуль" пытается вызволить своего полузащитника Наби Кейта из Гвинеи, где произошел военный переворот.

Международные перерывы всегда доставляют массу проблемы футбольным клубам, но первый в этом сезоне бьет все рекорды — и дело не только в пандемии коронавируса.

Например, в Гвинее, за сборную которой выступает Кейта, произошел военный переворот с захватом президента этой африканской страны.

Назначенный на понедельник матч гвинейцев против Марокко в рамках отбора к ЧМ-2022, естественно, был отменен по соображениям безопасности.

Как гласит заявление "Ливерпуля", клуб находится в постоянном контакте с Кейта и пытается найти решение, чтобы вернуть Наби целым и невредимым домой, несмотря на закрытые границы Гвинеи.

"Красные" уточняют, что в данный момент 26-летний полузащитник находится в безопасности.

Добавим, что Кейта выходил в стартовом составе на два из трех первых матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, но против "Челси" (1:1) не сыграл.


Метки Кейта, Ливерпуль, сборная Гвинеи

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2203

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 06.09.2021 18:16 # bezviz
    "Ливерпуль" пытается вызволить Кейта из Гвинеи

    Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д'Ивуаре

    просто прочувствуйте разницу

    (ответить)

  2. bezviz 06.09.2021 18:03 # bezviz
    пздц, вагиф, смотрю твое интервью, разговор про деда, гость говорит что его не разу не видел и почти ничего не знает о нем и что он умер, через минуту спрашиваешь "если бы ты встретился с дедом, чтобы первое ты о нем спросил???" - ну как в твоей голове родился такой тупой вопрос, чел говорит что он деда не знает и видно что ему пох на эту тему, ты думаешь он задумывался над тем, что первое бы спросил??

    (ответить)

  3. lovrentiy 06.09.2021 17:55 # lovrentiy
    Как то не осторожно и не предусмотрительно поступил президент Гвинеи. Надо было посоветоваться с Владимир Владимировичем, тот то знает как переписать конструкцию при фальсификации голосов.

    (ответить)

  4. bezviz 06.09.2021 17:54 # bezviz
    "Какой город для тебя важнее, Крым или Одесса" (с) вагина керимовна

    (ответить)

  5. redman31 06.09.2021 17:52 # redman31
    колбасоиды устроили переворот в мирной Гвинее, чтобы избавиться от Кейта

    (ответить)

  6. gandalf 06.09.2021 17:49 # gandalf
    Ору с последних веток
    Норм тралите))))

    (ответить)

  7. lexa-arsenal 06.09.2021 17:44 # lexa-arsenal
    Ору с керимовны. Каждый день так старательно строит из себя дерзкого и опасного мачо на фапле,а стоит посмотреть интервью ,так он там плюшевый зайка ,просто ангелочек азерский, который весь разговор на очке сидит ,боясь чето вякнуть ,так что язык заплетается каждые 2 секунды ))

    (ответить)

  8. lexa-arsenal 06.09.2021 17:43 # lexa-arsenal
    Наби Кейта устроил военный переворот в Гвинеи.

    (ответить)

  9. gucman 06.09.2021 17:35 # gucman
    Лyзepxyй вообще расформировать надо, абсолютно бесполезный клуб

    (ответить)

  10. liverbro 06.09.2021 17:31 # liverbro
    Кто о чём,а сруманк о своих любимых страпонах))на юутылки садиться ему видно надоело))

    (ответить)

  11. bangladesh 06.09.2021 17:26 # bangladesh
    ща болтал с ним по фейстайму, он сказал, что сегодня вылетят на частном самолете, все норм

    (ответить)

  12. thegodfather 06.09.2021 17:25 # thegodfather
    Журналист:

    «Вы хотите играть по формации 5-3-2, как «Челси»? Хотите играть в оборонительный футбол?»

    &#128483; — Главный тренер сборной Нидерландов — Луи Ван Гал:

    «Твои познания в футболе равны нулю. Ты просто журналист, пытающийся поделиться своей точкой зрения, но у тебя нет точки зрения. Играя в 5-3-2, можно очень даже хорошо играть в атаку. И я снимаю шляпу перед Тухелем за то, что он это наглядно демонстрирует.»

    &#128172; — Журналист:

    «То есть вы хотите сказать, что финал «Челси» и «Сити» вам понравился?»

    &#128483; — Луи Ван Гал:

    «Да, еще как. Прочитай мою книгу, и тогда поймешь, о чем я говорю. Ты, видимо, этого еще не сделал.»

    (ответить)

  13. jirrort 06.09.2021 17:24 # jirrort
    Ору с керимовны. Каждый день так старательно строит из себя дерзкого и опасного мачо на фапле,а стоит посмотреть интервью ,так он там плюшевый зайка ,просто ангелочек азерский, который весь разговор на очке сидит ,боясь чето вякнуть ,так что язык заплетается каждые 2 секунды ))

    (ответить)

  14. intellect 06.09.2021 17:17 # intellect
    Джанго освобожденный

    (ответить)

  15. jirrort 06.09.2021 17:16 # jirrort
    Из анального рабства

    (ответить)

  16. slash-lfc 06.09.2021 17:16 # slash-lfc
    Оставить его там, пусть президентом Гвинеи становится. Колбаса все равно потери не заметит.

    (ответить)

  17. true-manc 06.09.2021 17:10 # true-manc
    Ахахахаха
    ливерпул за день осталась без двух цпз(!)
    Сперва Эллиот поломался надолго
    Теперь минус Кейта, которого скоро расстреляет революционное правительство Гвинеи

    Короче, скузня, разминайте свои грязные дырки для страпона!

    (ответить)

  18. suddenly 06.09.2021 17:08 # suddenly
    Наби Кейта устроил военный переворот в Гвинеи.

    (ответить)

  19. sexan 06.09.2021 17:05 # sexan
    Хуя се. Нужно туда высылать Дрогбу, он всё разрулит.

    (ответить)

  20. mr-lampard 06.09.2021 17:05 # mr-lampard
    Саульненуженбыл

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: