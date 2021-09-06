"Ливерпуль" пытается вызволить Кейта из Гвинеи

"Ливерпуль" пытается вызволить своего полузащитника Наби Кейта из Гвинеи, где произошел военный переворот.

Международные перерывы всегда доставляют массу проблемы футбольным клубам, но первый в этом сезоне бьет все рекорды — и дело не только в пандемии коронавируса.



Например, в Гвинее, за сборную которой выступает Кейта, произошел военный переворот с захватом президента этой африканской страны.



Назначенный на понедельник матч гвинейцев против Марокко в рамках отбора к ЧМ-2022, естественно, был отменен по соображениям безопасности.



Как гласит заявление "Ливерпуля", клуб находится в постоянном контакте с Кейта и пытается найти решение, чтобы вернуть Наби целым и невредимым домой, несмотря на закрытые границы Гвинеи.



"Красные" уточняют, что в данный момент 26-летний полузащитник находится в безопасности.



Добавим, что Кейта выходил в стартовом составе на два из трех первых матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, но против "Челси" (1:1) не сыграл.