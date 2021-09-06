"Ливерпуль" пытается вызволить Кейта из Гвинеи
"Ливерпуль" пытается вызволить своего полузащитника Наби Кейта из Гвинеи, где произошел военный переворот.
Международные перерывы всегда доставляют массу проблемы футбольным клубам, но первый в этом сезоне бьет все рекорды — и дело не только в пандемии коронавируса.
Например, в Гвинее, за сборную которой выступает Кейта, произошел военный переворот с захватом президента этой африканской страны.
Назначенный на понедельник матч гвинейцев против Марокко в рамках отбора к ЧМ-2022, естественно, был отменен по соображениям безопасности.
Как гласит заявление "Ливерпуля", клуб находится в постоянном контакте с Кейта и пытается найти решение, чтобы вернуть Наби целым и невредимым домой, несмотря на закрытые границы Гвинеи.
"Красные" уточняют, что в данный момент 26-летний полузащитник находится в безопасности.
Добавим, что Кейта выходил в стартовом составе на два из трех первых матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, но против "Челси" (1:1) не сыграл.
06.09.2021 17:00
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Последние комментарии:
"Ливерпуль" пытается вызволить Кейта из Гвинеи
Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д'Ивуаре
просто прочувствуйте разницу
(ответить)
пздц, вагиф, смотрю твое интервью, разговор про деда, гость говорит что его не разу не видел и почти ничего не знает о нем и что он умер, через минуту спрашиваешь "если бы ты встретился с дедом, чтобы первое ты о нем спросил???" - ну как в твоей голове родился такой тупой вопрос, чел говорит что он деда не знает и видно что ему пох на эту тему, ты думаешь он задумывался над тем, что первое бы спросил??
(ответить)
Как то не осторожно и не предусмотрительно поступил президент Гвинеи. Надо было посоветоваться с Владимир Владимировичем, тот то знает как переписать конструкцию при фальсификации голосов.
(ответить)
"Какой город для тебя важнее, Крым или Одесса" (с) вагина керимовна
(ответить)
колбасоиды устроили переворот в мирной Гвинее, чтобы избавиться от Кейта
(ответить)
Ору с последних веток
Норм тралите))))
(ответить)
Ору с керимовны. Каждый день так старательно строит из себя дерзкого и опасного мачо на фапле,а стоит посмотреть интервью ,так он там плюшевый зайка ,просто ангелочек азерский, который весь разговор на очке сидит ,боясь чето вякнуть ,так что язык заплетается каждые 2 секунды ))
(ответить)
Наби Кейта устроил военный переворот в Гвинеи.
(ответить)
Лyзepxyй вообще расформировать надо, абсолютно бесполезный клуб
(ответить)
Кто о чём,а сруманк о своих любимых страпонах))на юутылки садиться ему видно надоело))
(ответить)
ща болтал с ним по фейстайму, он сказал, что сегодня вылетят на частном самолете, все норм
(ответить)
Журналист:
«Вы хотите играть по формации 5-3-2, как «Челси»? Хотите играть в оборонительный футбол?»
🗣 — Главный тренер сборной Нидерландов — Луи Ван Гал:
«Твои познания в футболе равны нулю. Ты просто журналист, пытающийся поделиться своей точкой зрения, но у тебя нет точки зрения. Играя в 5-3-2, можно очень даже хорошо играть в атаку. И я снимаю шляпу перед Тухелем за то, что он это наглядно демонстрирует.»
💬 — Журналист:
«То есть вы хотите сказать, что финал «Челси» и «Сити» вам понравился?»
🗣 — Луи Ван Гал:
«Да, еще как. Прочитай мою книгу, и тогда поймешь, о чем я говорю. Ты, видимо, этого еще не сделал.»
(ответить)
Ору с керимовны. Каждый день так старательно строит из себя дерзкого и опасного мачо на фапле,а стоит посмотреть интервью ,так он там плюшевый зайка ,просто ангелочек азерский, который весь разговор на очке сидит ,боясь чето вякнуть ,так что язык заплетается каждые 2 секунды ))
(ответить)
Джанго освобожденный
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Из анального рабства
(ответить)
Оставить его там, пусть президентом Гвинеи становится. Колбаса все равно потери не заметит.
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Ахахахаха
ливерпул за день осталась без двух цпз(!)
Сперва Эллиот поломался надолго
Теперь минус Кейта, которого скоро расстреляет революционное правительство Гвинеи
Короче, скузня, разминайте свои грязные дырки для страпона!
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Наби Кейта устроил военный переворот в Гвинеи.
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Хуя се. Нужно туда высылать Дрогбу, он всё разрулит.
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Саульненуженбыл
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